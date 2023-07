¿Tenés un amigo 'potable'? Ofrece 5.000 dólares a quien le presente a su futuro marido

En un mundo en donde las tasas de natalidad están bajando y las personas no quieren acercarse al compromiso, aún hay esperanzas para los que apuestan al 100% a la familia y este es el caso de una abogada oriunda de Los Ángeles, Estados Unidos, quien decidió dar un vuelco de 180º a su vida.

Eve Tilley-Coulson tiene 35 años y se cansó de estar soltera y de lo que considera fracasos en su vida amorosa y por este motivo lanzó una curiosa e irresistible propuesta en TikTok, la que, por supuesto, no demoró en hacerse viral.

La joven ofrece una recompensa de 5.000 dólares a quien le presente a quien luego se convierta en el amor de su vida, al mejor estilo de un reality show, pero en la vida real. El trato es enamorarse y casarse con un hombre a cambio de 5.000 dólares para quien haga de 'celestino'.

El video se viralizó rápidamente, alcanzando más de medio millón de reproducciones. La propuesta estaba dirigida inicialmente a sus amigos más cercanos, pero luego decidió extenderla a todo el público. “Pensé, ¿por qué no probar con TikTok? Si me presentas a un hombre y me caso con él, te daré cinco mil dólares”, expresó en uno de sus videos.

A pesar de que muchas mujeres se ofrecieron a ayudarla, Eve todavía no tuvo una cita con un posible pretendiente a ser su esposo. De todas maneras, se muestra optimista en que su estrategia funcionará. “La gente está muy entusiasmada por colaborar”, aseguró.

La abogada está soltera desde hace cinco años y trató de conocer gente en la universidad, en el trabajo, en bares e incluso en la iglesia. También usó aplicaciones de citas, pero solo obtuvo relaciones pasajeras. “Los chicos no se acercan en persona y la mayoría en las aplicaciones no quieren relaciones serias”, se quejó.

Fue por esas razones que decidió ofrecer la suma de 5.000 dólares por un esposo que cumpla con sus expectativas y esté dispuesto a establecer una relación seria. No obstante, no todos podrán aspirar a ser el marido de Eve Tilley-Coulson, ya que fijó una serie de requisitos que deben cumplir los candidatos para poder salir con ella.

Requisitos

Uno de los más llamativos es que no esté casado, ni siquiera divorciado. Además, el futuro esposo de Eve debe tener entre 27 y 40 años, medir, al menos 1,80 metros de altura y tener un buen sentido del humor. También, debe ser un fanático de los deportes, los animales y los niños.

“El único requisito físico real que tengo es que debe ser alto porque yo soy alta”, explicó Eve, quien mide 1,79 metros. La abogada aclaró que el pago de la propuesta se hará una vez que se firme el certificado de matrimonio.