Post boliche (y por borracho) le transfirió una fortuna a su ex novia

La noche, los fines de semana y los desamores pueden ser una mala combinación. Y esto se vio reflejado en un video que subió un joven a TikTok.

Lucas Lázaro es el joven que compartió un video en el que muestra que fue a bailar con sus amigos y uno de ellos decidió hacerle un regalo millonario a su exnovia.

Lucas mostró cómo Sebastián le hizo una transferencia por $45.000 a Martina. En tanto, el video se volvió viral y recibió un sinfín de comentarios.

“Yo la amo a Martina”, dijo mientras entraba a la billetera virtual que tenía en su celular. “Le voy a pasar 45 lucas”, gritó mientras Lucas intentaba sacarle el teléfono. Dos desconocidos se acercaron a ver qué pasaba y el tiktoker comentó: “Le transfirió 50 lucas a la ex”. “Alto descanso”, acotó uno de ellos. “¿Sabés cómo yo la amo?”, retrucó Sebastián. “Transferimelo a mí, la c... de tu madre”, gritó Lucas.

“No lo puedo creer, ni eso gastó en el boliche”, sostuvo el usuario que estaba filmando la secuencia.

El video se viralizó y recibió 353.000 de reproducciones y 32.300 de “me gusta”.

Si te estás preguntando qué pasó con Martina, la respuesta es simple: ella vio la publicación y comentó: “Tranqui, ya se lo devolví”. “Mi ex no me pagaba ni la cena”, acotó otra seguidora. “Qué ganas de ser Martina”, agregó otra tiktoker.