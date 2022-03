Pampeana asegura haber quedado embarazada luego de una abducción alienígena

Irma Rick fue noticia en Argentina y el mundo en noviembre de 2021 por su relato de una experiencia con seres extraterrestres. En ese entonces, la vecina de la localidad pampeana de Jacinto Arauz aseguró que alienígenas la abjuderon y por eso apareció inconsciente un día después a 65 kilómetros de su casa. Ahora, la mujer sostiene que cursa un embarazo provocado en ese incidente que nadie ha logrado explicar.

"Estoy embarazada de un extraterrestre. Estoy haciéndome estudios porque puedo llegar a tener un embarazo del extraterrestre. Tengo que hacerme ecografías y esas cosas", reveló esta semana al medio Brújula 24.

Desde el momento en que ella aseguró que una presencia alienígena la transportó durante casi 24 horas, nadie ha elaborado una hipótesis que explique cómo apareció cerca de Colonia Santa Teresa, ya que Rick tiene sobrepeso y no camina con facilidad. Según contó en esa oportunidad, estaba usando el celular cuando vio "unas rayas extrañas", luego sintió un zumbido en la llamada y fue "transportada por una luz blanca".

Meses después, sostiene que quedó embarazada cuando "ellos la llevaron". "No tengo panza todavía, siento molestia, cosas que me pasan. Tengo que consultarle a la fiscal porque no quiere que hable mucho todavía", expresó en su declaración reciente.

La inquietante experiencia de la pampeana se dio a conocer luego de que una patrulla policial la encontrara "muy sucia y en estado de shock". Allí, según relataron en su momento, hubo que esperar varias horas hasta que recuperara el habla.

El caso despertó la curiosidad de expertos ufólogos de todo el mundo, incluyendo a equipos de Estados Unidos, España y Rusia que se contactaron con el argentino Quique Mario, un especialista en ovnilogía que investigó el hecho.