Nazarena Vélez contra Jey Mammon: "Es doloroso haber ayudado a un pederasta"

Nazarena Vélez publicó un video en su cuenta de Instagram en relación al caso de Jey Mammon y Lucas Benvenuto. En un principio, la actriz había dicho que no podía creer lo sucedido, porque lo quiere mucho y compartió muchos años de su vida. Sin embargo, con el correr de los días, la postura de Vélez fue cambiando y decidió pedir justicia.

"Sinceramente, necesité tomarme unos días para poder afrontar este tema y poder hablarlo, porque quiero que sepan que es muy doloroso enterarte que querías a un monstruo y ayudaste a entrar al medio a un pederasta. Yo, como madre y abuela, saber que dejé cerca al Chino (su hijo) de Jey, me paraliza", dijo Vélez en sus historias de la red social.

En otro punto del video, la actriz se puso del lado de Lucas Benvenuto. "Creo cada palabra de Lucas, y es más, creo que debe haber más Lucas ahí afuera que no se animan, o por vergüenza o por dolor, a denunciar. Lo que yo no puedo creer es que la Justicia se lave las manos, que le diga a un menor 'Vos podés denunciar, pero hasta este año. Después, suerte'. Algo hay que hacer con las leyes", remarcó.

La decisión de ponerse del lado del joven Benvenuto, que denunció al conductor y músico, no implica que Vélez haya tenido contacto con él. "Yo nunca lo conocí a Lucas. Seguramente él (por Mammon) habrá hecho referencias a Lucas, como a otras personas con las que salía, pero lo que nunca dijo es que era un menor de edad. Lucas lo explica muy bien, él se cuidaba mucho para que no lo vieran, entonces yo jamás me imaginé que era un abusador, no le hubiera abierto las puertas de mi casa", expresó en su descargo.

Ya casi en el final del video, Nazarena Vélez pidió justicia: "Lo último que quiero decir sobre este caso es que deseo con mi alma que se haga justicias por Lucas, y por la cantidad de Lucas que hay ahí afuera, que fueron abusados, que les arruinaron la infancia y la vida. Ojalá que se haga justicia", enfatizó la actriz.