Jesús, la Virgen y el Gauchito Gil, juntos en campaña

Un precandidato a presidente ganó popularidad en todo el país gracias a su campaña política. Se trata de Jesús Escobar, ex diputado de la provincia de Neuquén por el partido Libres del Sur. Escobar fue seleccionado a mediados de julio para representar a dicha fuerza, de cara a las PASO de este 13 de agosto.

Escobar presentó un curioso spot de campaña en el que incluye al Gauchito Gil y a María Desatanudos, y hace también cierto juego de palabras con su propio nombre. La temática es, por supuesto, las necesidades de un pueblo que "pasa hambre", y allí aparece el precandidato para dar las respuestas que los santos, superados por la cantidad de pedidos, no pueden atender.

Dos actores se pusieron en la piel del Gauchito correntino, que tiene su origen en la ciudad de Mercedes, y de la Virgen Desatanudos. Ambos plantean el desborde de los pedidos de pan, salud y trabajo, y mencionan también a San Cayetano y San Expedito, como personajes agotados de tantas plegarias.

Allí entra en escena Jesús. Jesús Escobar, obviamente, como respuesta a dicha situación. "Mirá la cantidad de nudos que tengo, no me dan más las manos", dice una voz femenina al principio. "Y yo ni te cuento", afirma un hombre. "El otro día lo vi a (san) Cayetano y a Expedito, y no dan más con los pedidos" dice la voz masculina, que entra en escena caminando por un barrio.

Es una imagen inconfundible: ese caminante no es otro que el Gauchito Gil. En su recorrido describe la penosa situación social, hasta que María admite "Es mucho para nosotros. Esto es un trabajo para... Jesús". Allí empieza a sonar una cumbia, con un estribillo que dice "Jesús Presidente, para resolver los problemas de la gente".

El aviso termina con la frase "Votá gente como vos, votá gente como el pueblo", pronunciada por el Gauchito Gil. Detrás de él, un vagón de tren abandonado presenta la frase "Mi Dios no juega dados, quizá esté a mi favor", de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Escobar tiene 52 años. Fue diputado provincial por Neuquén en tres ocasiones, y ejerció como tal en los años 2003, 2011 y 2015. También se desempeñó como convencional constituyente en Neuquén en el año 2005.