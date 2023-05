Insólito hallazgo de un argentino en Suecia: ¿cómo llegó ahí?

En cada lugar del mundo hay un argentino. En la actuliadad muchas personas optaron por comenzar su vida en otro país, o simplemente son fanáticos de conocer lugares en vacaciones.

La cuestión es que podemos decir que somos mulitud hasta en el lugar menos pensado. Pero, no nos imaginamos que un producto clásico de Argentina pueda encontrarse en un pueblito de Europa, por ejemplo. Este fue el caso de una caja de vino "tetra", que fue hallazapor un argentino que pasó por la zona y no pudo evitar no retratar ese momento.

De esta manera, un argentino que vive en Suecia contó en su cuenta de Twitter que en una calle de su pueblo vio tirada la caja y se convirtió en viral: "Me acaba de pasar lo más random que me paso en Suecia hasta el momento.

Estoy volviendo a casa, caminando de la estación de tren a mi pueblito y veo tirado un cartón a lo lejos. Pienso: 'parece un tetra tirado, naah no puede ser'", comenzó diciendo @komradberni, junto a una foto del inhóspito paraje.

El hecho que- de alguna manera- fue insólito, debido a que indudablemente la caja, debe de haber sido de otro argentino quelo tiró, fue criticado, pero también generó una sensación de "argentinidad al palo", parecido a sentir que estamos en todos lados de todas las formas posibles.