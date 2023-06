Influencer sanjuanino sorprende a personas en la calle y les hace costosos regalos

Un influencer sanjuanino suma cada vez más seguidores luego de hacer costosos regalos a personas que sorprende en la calle. “Si me seguís, te compro lo que quieras”, es la frase con la que se presenta.

Ignacio Rodríguez Roca, más conocido como Nachanooo en sus redes sociales, tiene 17 años y es el sanjuanino con mayores seguidores después de del actor Dario Barassi, con 1.200.000 de seguidores en Instagram, 1.300.000 en YouTube y 7.000.000 en TikTok, el joven se ha convertido en toda una sensación.

“En la calle me preguntan demasiado si soy sanjuanino. También en los comentarios, videos y mensajes que recibo a diario. Es una pregunta que me hacen todo el tiempo. Creo que se debe a que es algo inusual ver este tipo de acciones y videos en San Juan”, contó a Tiempo de San Juan.

La popularidad del joven repuntó cuando apostó a un contenido inédito en la provincia cuyana y, sobre todo, en Argentina: salir a la calle y hacer costosos regalos a desconocidos. “Lo de los regalos es una dinámica diferente a lo que solía hacer antes. Se empezó a dar de a poco y me empezó a gustar cómo la gente lo tomaba. Me parecía algo divertido que nadie había hecho en Latinoamérica y era la forma de innovar con algo nuevo. Además, es dar lo mismo que recibo. Si recibo dinero por mis videos, lo invierto en los mismos videos, en ese caso, en mis seguidores”, dijo el influencer.

“Si me seguís, te compro lo que quieras”, así es como Ignacio toma desprevenido a los sanjuaninos en la calle y promete hacerlos feliz en menos de 10 segundos. Ese es el tiempo que tienen para comprar lo que quieran, desde ropa hasta alimentos. También, en uno de los videos con más reproducciones, hasta compró decenas de medias que un vendedor ambulante ofrecía en la Peatonal.

“Todo es espontáneo. Salgo a la calle y grabo con cualquier persona desconocida. El requisito es que me sigan, el regalo se lo quiero dar a un seguidor”, asegura Nachanooo.

Según contó Nachanooo, posee una tarjeta de débito y crédito personal que utiliza para pagar las compras de sus seguidores. El dinero proviene de los ingresos generados en YouTube, donde la plataforma permite obtener ganancias a través de las reproducciones acumuladas y algunas colaboraciones comerciales. "Monetizo mis videos, aunque no todos generan ganancias. No tengo grandes fortunas como muchos creen. Nada más alejado de la realidad. No todo lo que se muestra en las redes sociales es cierto. Ahorro mucho y reinvierto lo que obtengo en mis videos", aseguró.

Ignacio cursa el último año de la secundaria, que antes de involucrarse de lleno en el mundo de las redes hacía deportes: de la natación al fútbol y rugby. Sus padres, Roberto y Crisanta, son quienes lo acompañan de cerca en su rol de influencer.