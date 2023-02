Influencer española criticó el estado de las rutas argentinas y estallaron las redes

La influencer española Laura Mendez se encuentra viajando por Argentina y desde sus redes sociales hizo una fuerte crítica al estado de las rutas del país.

Mientras manejaba realizó un descargo contando las situaciones que vivió. “Las carreteras aquí dan asco, el gobierno no sé qué hace, pero no permite que la población se desarrolle y hagan nuevas carreteras”, sostuvo. También comparó al país con Cuba por la diferencia entre el precio del euro oficial y el paralelo: “Acá está el gobierno peronista, no es el gobierno socialista, pero al final son el mismo perro con distintos collares”.

Entre otras quejas, la mujer aseguró que pinchó dos veces mientras manejaba desde Bariloche hacia El Chaltén, algo que dijo "nunca le pasó en la vida". De base, recorrió unos 1.400 kilómetros, que representan unos 400 más que la mayor distancia dentro del territorio español peninsular.

"Las carreteras aquí dan asco. No sé qué hace el gobierno peronista, pero no permite que la población desarrolarse. Por más que digan que es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica. La verdad es que en las carreteras no hay guardabarros, no hay luces, y entre pueblo y pueblo pueden pasar tres horas y no hay nada, ni cobertura, ni gasolineras", exclamó Laura mientras continuaba grabándose al volante en plena ruta.

"Así no venimos más, ahora entiendo por qué España está lleno de argentinos y por qué todo el mundo se quiere pirar de aquí”, resaltó.

También habló de las próximas elecciones que se realizarán este año: “Seguid votando al gobierno peronista que esto es lo que queréis para vuestro país, un desarrollo de la ostia”, concluyó.

Las palabras de la española generaron un sin fin de repercusiones negativas en redes sociales.