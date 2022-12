Fanatismo: crearon la "Milanessi", una milanesa con la cara de Lionel

Nació en Paraguay, y hace más de veinte años llegó a nuestro país para forjarse un destino. Hoy es dueño de tres restaurantes en tres barrios porteños: Núñez, Caballito y Villa del Parque. Se llama Christian Franco, y es el autor de la "Milanessi", una milanesa que es, al mismo tiempo, un retrato de Lionel Messi.

"Siempre quise ser jugador de fútbol, siempre. Pero la vida difícil que tuve de chico me llevó a otro camino, la gastronomía, porque tenía que sobrevivir" dice Franco, ante los micrófonos de Radio Rivadavia.

Hace tiempo ganó un concurso organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por hacer la mejor milanesa. Y eso lo llevó a seguir en el emprendimiento, y ganar fama.

Esta vez, la fama explotó: se le ocurrió homenajear a Lionel Messi y puso todo lo mejor para que una enorme milanesa tenga la cara del astro. "Soy paraguayo, pero la albiceleste me tiene loco de felicidad y alegría", confiesa. "Ahora, en la previa de la final, quise hacerle un gran homenaje al mejor, al ídolo. Ahí surgió la 'Milanessi'".

En aquellos comienzos en los que se abría camino como chef, tuvo un gesto hermoso con su madre. La trajo desde Paraguay, y nunca le había dicho que había podido montar un restaurante. "Durante un año mi mamá no sabía nada. La traje sin avisarle. Vio la fila que había para entrar, y en guaraní me dijo que no íbamos a encontrar lugar. Allí le dije que el lugar era mío. Lloramos los dos", cuenta el chef.

Proceso, precio y demanda

La "Milanessi" lleva varias capas de rebozador o pan rallado, y un sobrerrelieve en las cejas, la boca, la barba y la nariz. "Eso se hace con cortes de carne definidos para terminar de formar el rostro de Messi", explica Franco. "Nos lleva muchísimo tiempo hacerle el pelo", agrega.

En un primer momento, Christian y sus ayudantes pensaron que las orejas habían salido demasiado puntiagudas. "Pero después miramos las fotos en detalle, y Lionel las tiene así, tipo duende", comenta entre risas el chef.

Christian Franco, el chef paraguayo que homenajeó a Messi

Lamentablemente, viene la parte triste de la historia: la "Milanessi" no se vende y tampoco tiene precio. "Lleva más de una hora hacerla, y ni loco se me ocurriría hacerla en mis restaurantes. No tendría ganancia. Es mucho el tiempo invertido, y tendría que venderla a un precio altísimo. ¿Tres mil pesos? No, mejor la dejamos así. Una sola, y que ese sea el homenaje", explica Christian.

El hombre rememora lo que fue ver el último partido ante Croacia. "Lloré mucho, pero es un partido que no sufrí, sino que lo disfruté. Todo es mágico con este equipo que tenemos, y con este Lionel que nos ilumina a todos", reflexiona el chef.