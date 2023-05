Familia de influencers recomienda cómo y cuándo comprar pasajes aéreos baratos

Existen maneras de buscar pasajes aéreos más baratos, hay que estar atentos. Ese es el primer consejo que comparte una familia de influencers que a través de su cuenta de Instagram asegura que es posible ahorrar mucho dinero a la hora de planificar los vuelos.

Viajeros argentinos buscan constantemente nuevas opciones para abaratar los costos de los pasajes en avión. Es aquí donde aparece la cuenta @familiasinfronteras, con sus trucos para no pagar de más.

Con una fuerte presencia en Instagram, la cuenta muestra los viajes que realizan por el mundo, y también de qué manera se pueden conseguir pasajes más económicos de lo habitual.

En uno de los posteos, la familia destaca que "hay tarifas que, por error, fueron publicadas a un precio mucho más bajo de lo que corresponde". Esto es similar a cuando uno va a un negocio y la factura está mal porque aparece un precio menor al que debería, pero que debe ser respetado.

Lo mismo sucede con los aviones: una compañía aérea puede publicar, accidentalmente, una tarifa de u$s 50 cuando en realidad era de u$s 500, donde un error humano se salteó un cero. Familia Sin Fronteras recomienda actuar con rapidez y sacar este pasaje, porque la equivocación puede durar muy poco tiempo en el sitio.

"Este tipo de errores ocurre muchísimo, además existen herramientas que nos ayudan a estar pendientes de este tipo de tarifas. Pero ahora la pregunta del millón… ¿Cómo encuentro tarifas error? Algunas webs especializadas son Scotts Cheap Flights, Jacks Flight Club, Airfare Watch Dog, Kiwi Deals y Secret Flying".

Si bien, detallan en Instagram, estas app están enfocadas en Estados Unidos y Europa, nunca deja de ser una práctica explorarlas para ver si aparecen buenos precios de vuelos que parten de aeropuertos de América Latina.

Otro consejo que da la cuenta es utilizar la tarjeta de débito, para que el cobro sea más rápido. Si no se llegó a abonar la reserva, es más que seguro que la aerolínea la cancele cuando se dé cuenta del error.

Otra recomendación es no seguir planificando el viaje hasta tener la confirmación del vuelo. "Las aerolíneas y los alojamientos están obligados a respetar el valor publicado y el que reservamos, aunque muchas veces quieran cancelar la reserva", explican desde el perfil de Instagram.

Por otro lado, explican los expertos de Familia Sin Fronteras, recomienda buscar pasajes en el modo incógnito del navegador de internet que estemos utilizando. "Navegar en modo incógnito es una opción que tienen los buscadores y las páginas de internet para pasar desapercibido, así que cuando vayas a buscar tus vuelos navega en este modo para que los buscadores de vuelo no detecten que estás interesado por algún vuelo en particular y no te suban los precios".