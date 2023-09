Escribió un mensaje en un huevo y recibió una respuesta ¡72 años después!

Corría 1951. Mary Foss Starn, una jovencita de 19 años, trabajaba en una fábrica productora de huevos, y se le ocurrió escribir un mensaje en uno de ellos. "El que reciba este huevo, por favor, que me escriba". Fue una especie de broma, ideada junto a sus compañeros de trabajo. Y la respuesta llegó, solo que... 72 años después.

El hecho ocurrió el 2 de abril de ese año. Mary sabía que la compañía de productos agrícolas Forest City llevaba los huevos a Nueva York, a 1.800 kilómetros de distancia, y esperaba que alguien pudiera dar con el huevo y contestar su mensaje.

"Nunca había estado en Nueva York, todavía no lo hice. Así que firmé cuatro o cinco huevos, quién sabe dónde", dijo Mary. Pasaron meses y meses, y la mujer, quien ahora tiene 92 años, asumió que para entonces los huevos ya habían sido consumidos, y se olvidó del asunto.

La respuesta por Facebook

Las redes sociales marcan la vida de muchas personas actualmente. Y el caso de Mary Foss Starn no escapó a esta realidad: 72 años después del asunto de los huevos, Facebook vino con una respuesta insólita: el mensaje del huevo había sido recibido. "Esto es algo que no se ve todos los días. Un huevo de 1951. Me lo dio un amigo hace 20 años, quien lo había encontrado en Nueva York", escribió un hombre llamado John Amalfitano.

El hombre publicó el mensaje en la red social, junto a una foto del huevo. Un familiar le envió la publicación a la hija de Mary, porque le había llamado la atención que su madre también había escuchado la historia del huevo, desde pequeña. "¡Mamá! ¿Recuerdas los huevos que firmaste?", le dijo la mujer a su progenitora.

La anciana no podía creer lo que sucedía. No era consciente de que el mensaje podría reaparecer más de siete décadas después. Mary vive ahora en Mason City, en Iowa. Amalfitano se preguntaba si la autora estaría viva todavía. "Intenté localizarla, pero no lo logré. Y guardé el huevo en un lugar seguro y bonito", escribía el hombre en su cuenta de Facebook.

Amalfitano es oriundo de Nueva Jersey, cerca de Nueva York, y había recibido el huevo por parte de su amigo Miller Richardson, un artista y coleccionista de antigüedades que, cuando encontró el huevo en 1951, lo guardó en una huevera de plata.

"Un día fui a la casa de Miller para ayudarlo a buscar algo y estábamos revisando cajas cuando encontré el huevo", contó Amalfitano. "Dijo que lo había conservado por el escrito que tenía, no podía entender por qué el huevo no se pudrió", agregó.

¿Qué dijo Mary Foss?

El 17 de agosto, Amalfitano se puso en contacto con la familia de Starn y pudo hablar con ella. "No puedo creer que esté escuchando tu voz", le dijo. Para él, cerrar el círculo fue extremadamente satisfactorio.

Amalfitano quiere reunirse pronto con la anciana, tal vez en Iowa, para arreglar si puede encontrar un museo o una sociedad histórica que esté interesada en contar la historia de Starn y exhibir el huevo.

"Estoy feliz de tener un nuevo amigo. Finalmente, tengo a mi amigo por correspondencia, y solo me costó 72 años", dijo Mary Foss Starn.