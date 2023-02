El polémico Influencer Javier Ferrer que habla de finanzas cerró sus perfiles en las redes

“Me apasiona contribuir a derribarm pensamientos y hábitos contraproducentes que reprimen los sueños, limitando las posibilidades de alcanzar el estilo de vida que todos merecemos”, asegura en su presentación de YouTube el “influencer”, que impuso para su emprendimiento el siguiente slogan: “Lo que tenés que ver no es el principio de lo que vas a ganar, sino el final de lo que podés perder”.

En el sitio oficial de Ferrer se ofrece a los visitantes obtener una membresía para recibir sugerencias y materiales para que las personas puedan adentrarse en el mundo del Real State, las criptomonedas, en el marketing de afiliados, el cambio de mentalidad y los negocios.

La retribución en esas actividades “es en dólares” y aquellos que quieran anotarse como miembros para recibir este tipo de beneficios por parte de The Luxury World deberán pagar una suma de $952 más impuestos por mes, o unos $7600 más impuestos por año.

The Luxury World (El Mundo del Lujo). Allí, se dan algunas pistas del negocio que maneja en las redes sociales. “Dentro de The Luxury World enseñamos múltiples métodos modernos de creación de riqueza, que todos pueden dominar, sin importar la edad, o la cantidad de dinero que se tenga”

“Hola, ¿Cómo estás, normal? Escuchá una cosa”, saluda Ferrer en uno de sus numerosos videos, luego de bajar de una 4x4 en lo que parece ser un barrio privado. “Dejá que te digan: ‘Andá a trabajar, andá a trabajar’. Si vas a trabajar vas a buscar un sueldo. Tenés que ir a generar, a buscar negocios -continúa.

"No se habla más de ‘andá a buscar un laburo’ o ‘voy a buscar un laburo’. No. Cambiá esa palabra. Es: ‘Voy a buscar un negocio, voy a generar, voy a aprender’. No va más voy a buscar un trabajo. Chau”.

Su popularidad excesiva, además, originó todo tipo de bromas y decenas de imitadores, especialmente en Twitter, lo cual parece haberle jugado en contra, ya que el empresario borró la mayoría de sus videos y publicaciones.