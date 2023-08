El polémico ida y vuelta entre el dueño de un bar y un joven que buscaba trabajo

Hace algunas horas un polémico ida y vuelta entre un joven que buscaba trabajo de mozo y el dueño de un bar, se volvió viral. El hecho sucedió en España y la disputa cosechó cientos de comentarios en redes sociales.

Todo comenzó cuando el joven lo contactó para comunicarle sus intenciones de trabjar para su bar en un pequeño pueblo. En el inicio de la charla le comentó que había envíado un currículum y no había obtenido respuesta. Después de unas horas, el hombre lo contactó y le hizo una inusual consulta: "Bueno, tengo delante tu curriculum y me parece impecable a primera vista, tanto que me hace dudar.

Por qué alguien con tu experiencia, idiomas, habiendo trabajado en hoteles de gran nombre está buscando trabajo en un bar familiar en un pueblo pequeño. Perdona que lo dude pero estoy cansado de curriculums falsos”.

En ese momento el aspirante, comentó que que se mudó para cuidar a un familiar enfermo. Ahí fue cuando el hombre le indicó la hora para ir a realizar el día de prueba y la vestimenta que tenía que cumplir. Pero, el joven se detuvo, y le consultó cuánto iba a cobrar y si iba a estar en blanco.

Fue cuando obtuvo la respuesta: “No no, en la prueba no estás de alta porque no sé si te quedarás o no, trabajarás en el primer turno, son unas 5 o 6 horas y cobrarás más de lo que estás cobrando ahora seguro. Es de mal gusto preguntar eso, te pagaré igual que al resto de camareros. Nuestro bar es el que mejor paga en este pueblo, no te preocupes por eso”.

El joven sacó el guante y le dijo todo lo que pensaba: “Perdona, pero para nada es de mal gusto preguntar cuánto me va a pagar. Para eso trabajo, para cobrar, y sino me interesa, pues no iría. Claro que me preocupa pues porque ya me han dicho en otros sitios que me pagarían 5 euros la hora y eso no lo voy a aceptar”.

Luego el solicitante cuestionó la falta de beneficios y extras en el puesto propuesto, mientras que el dueño defendió su enfoque de pago único y horario flexible. Y nada terminó ahí, el debate alcanzó su punto álgido cuando el dueño afirmó que sus empleados regulares ganaban 1.200 euros al mes y que no otorgaba pagas extras.

Finalmente el joven se despide burlándose del empleador que pensaba que el sueldo que pagaba "era el mejor" al igual que sus condiciones y además quería que el personal no le discutiera su opinión.