EEUU: se le fue la mano con la propina porque usó mal la tarjeta

En un local de Subway de Georgia, Estados Unidos, una mujer vivió una pesadilla cuando compró un sándwich italiano de 7, 54 dólares...en 7,105.44 dólares. ¿Qué fue lo que pasó?

Se trata de un caso difundido por la cadena por NBC News, ocurrido en en College Park, Georgia, en el que una mujer, al pagar con su tarjeta de crédito y al hacer clic en la opción “sin propina” en el sistema computarizado en Starbucks pasó su tarjeta para pagar su sándwich favorito de salami, pepperoni y jamón y por error dejó una propina de $7,105.44.

Por increíble que parezca, ella no se percató en el momento, sino días después.

¿Qué fue lo que pasó? Conner cree que cuando estaba ingresando su número de teléfono para asegurarse de obtener sus puntos de fidelidad de Subway, la pantalla debió haber cambiado y convertido el monto en una propina.

“Cuando miré mi recibo pensé ¡Dios mío!.. este número me resulta familiar; eran los últimos seis números de mi número de teléfono”, por lo que una vez identificado el error inició un proceso de un mes de duración para tratar de eliminar el alto cargo de su tarjeta de crédito del Bank of America, pero su recurso fue rechazado.

Finalmente lo que sucedió fue que a casi un mes de ese momento, por fin Vera Conner logró obtener la solución a su error. Así lo explicó:

“Escuchas todo el tiempo que debes usar tu tarjeta de crédito en lugar de la de débito para que estas cosas no sucedan, me pregunto: ¿Cómo no pensaron que 7,000 dólares eran sospechosos en Subway?”.

Si bien el caso de Vera Conner parece inaudito, no es el único:

A principios de año, un residente de Tulsa, Oklahoma, pagó con tarjeta de crédito y dijo que seleccionó la opción “sin propina” y desembolsó $11,83. Luego se comprobó que la tarjeta l había cobrado 4,444.44 dólares. Fuente: laopinion.com