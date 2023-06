Cinco youtubers mataron a un nene de 5 años por grabar un reto viral

En medio de la polémica por los retos virales y el peligro que pueden ocasionar, se supo que en Italia cinco youtubers mataron a un nene de 5 años por grabar un video en redes sociales.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió el miércoles 14 de junio cuando los cinco jóvenes viajaban a toda velocidad en un Lamborghini de alquiler y chocaron contra otro auto en el que iba una madre con sus dos hijos.

Uno de los niños tenía 5 años de edad y murió antes de llegar al hospital. La madre, de 35 años, y su otra hija de tres años resultaron heridas pero sus vidas no corren peligro.

Debido a lo ocurrido, el caso está siendo investigado como un homicidio involuntario contra el joven de 20 años que iba conduciendo. Él forma parte de un grupo de influencers de YouTube que difunden vídeos de sus actividades deportivas o recreativas en las redes sociales, con más de 600.000 suscriptores en YouTube, 260.000 en TikTok y 88.000 en Instagram.

La noticia generó grandes repercusiones debido a la magnitud de lo sucedido, teniendo en cuenta que la creación de contenido en redes sociales, no siempre es considerada segura y, en la actualidad, los protagonistas pueden poner en peligro sus vidas, como la vida de un otro.

Una de las vecinas del lugar, declaró sobre lo que pasó y contó que iban a toda velocidad: “Vivo aquí desde hace 45 años, el coche venía de una calle en la que no hay mucha visibilidad”, relató a los medios. “Por lo que me han contado algunos vecinos, los de la camioneta intentaron adelantar a un coche, iban a gran velocidad y chocaron contra el coche de la señora que estaba esperando en la puerta de la guardería. Es alucinante, todavía no me lo creo”.