Agüero desmintió el haber sufrido un accidente en moto de agua

Se instaló el rumor de que Sergio "Kun" Agüero había sufrido un accidente en una moto de agua en Cuba y que estaba internado en un hospital de Miami. Aunque todo fue una mentira de mal gusto y por eso el exjugador de la Selección argentina salió a desmentir la situación.

El exfutbolista del Manchester City y Barcelona manifestó: “Hola gente, espero que anden todo bien ya saben por qué hago este video, no sé quien inventó que tuve un accidente en la moto de agua, pero amigos, familia, mi hijos, todo el mundo preguntándome si estaba bien, mi vieja llorando. Así que la verdad no sé qué decir ni quién inventó esto, pero acá estoy bien, todo tranquilo. Gracias a todos los que se preocuparon pero no paso nada, los quiero”.

Partido de Leyendas de Conmebol

Sergio Agüero se está entrenando activamente para el partido de Leyendas de Conmebol. El exjugador será uno de los capitanes en el encuentro y el amistoso está programado para el martes 5 de diciembre a las 22 horas de Argentina en el DRV PNK Stadium.

Para este evento deportivo, los boletos tienen un precio inicial de 45 dólares y están disponibles para compra a través de Internet.