¡A revolver cajones! Ofrecen hasta 900.000 pesos por cassettes vintage

Nacieron en 1962, en Europa. Dos años después, Estados Unidos comercializaba el invento. Se trata de una cinta magnética enrollada sobre un engranaje de plástico, todo eso protegido por una cajita de plástico. Son los míticos "cassettes", o casete, como se lo conoció en su versión aceptada por la Real Academia Española.

El cassette acompañó la vida de millones de personas alrededor del mundo, pero la llegada del sonido digital (de la mano del compact disc primero, y el MP3 después), hizo que su vida comenzara a decaer. Además, la reaparición del vinilo en los últimos tiempos terminó por dejar en el recuerdo a la creación alemana.

Sin embargo, un sitio de música parece volver a la vida al simpático soporte de sonidos y datos (recordemos que durante un tiempo las computadoras almacenaban programas y juegos en esas cintas magnéticas). La página en cuestión es Discogs, que al mismo tiempo es la base de datos más grande de información musical.

Este sitio propuso una lista con los casetes más caros de todos los tiempos. Si bien es posible que en tu casa haya cajas y cajas con estas cintas, juntando polvo, Discogs se refiere a las ediciones originales de ciertos álbumes. La lista completa de los casetes más caros es la siguiente:

-The Smashing Pumpkins (1989): 1.200 dólares

-Madonna - The Madonna Collection (1987): 1.500 dólares

-Sutcliffe Jügend - We spit on their graves (1982): 1.500 dólares

-Depeche Mode (1980): 1.500 dólares

-De la viande pour le disco (Intérpretes varios): 1.818 dólares

-Untied diaries (Intérpretes varios) (1987): 2.000 dólares

-Throbbing Gristle - 24 hours (1980): 2.200 dólares

-Prince - The Versace Experience (1995): 4.117 dólares

-Xero (1997): 4.500 dólares