Vitamina D: su importancia para el sistema inmune y cómo ingerirla

Expertos sugieren que tomar sol entre 8 a 15 minutos diarios es suficiente para generar la vitamina D en nuestro cuerpo.

La vitamina D, además de su función reguladora en la regulación del calcio y fósforo, cumple un rol fundamental en la modulación del sistema inmunitario. Se puede obtener vitamina D de tres maneras: a través de la piel, de la dieta y de suplementos. Además, el cuerpo la produce naturalmente después de la exposición al sol.

La nutricionista Araceli Vallone habló con el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News) y fue consultada sobre la vitamina D: “Se conoció a nivel popular con la pandemia, antes se asociaba solo a los huesos. Pero participa en fortalecer a todo el sistema inmunitario".

“Cuando nos exponemos al sol tenemos mecanismos para formar la vitamina D. Pero no todos se pueden exponer al sol, muchos trabajan varias horas, otros se deben cuidar la piel y tienen contraindicado exponerse al sol. Hay que suplementar, en ese caso, y el médico indica la dosis. Pero todas las personas deben tener en su control anual los niveles de vitamina D, y si es necesario hay que ingerirla por otra vía", explicó la especialista.

En ese sentido, vallone indicó que en lo lugares “donde el día es corto, la gente cambia por completo. La vitamina D participa en la formación de neurotransmisores de serotonina y dopamina, que están asociados a estar más alegres, sentir más placer solo por estar al sol, que es estar al aire libre. Cuando uno está al aire libre baja el estrés y duerme mejor. Es una cadena que funciona con distintos eslabones. Hay lugares donde las horas del día son pocas, eso cambia hasta en la personalidad de la gente que es más tímida".

“En pandemia, como no podíamos salir, no teníamos esta fuente de vitamina D e íbamos a los alimentos que también participan en liberación de serotonina y dopamina porque también buscábamos placer. Por eso el chocolate ayudó", sostuvo la entrevistada, y agregó: “El chocolate tiene un aminoácido que se llama triptófano que colabora en la liberación de serotonina, pero no es el que aporta vitamina D exclusivamente. Para esto tenemos el pescado que es buena fuente de vitamina D, al menos dos veces por semana todos deberíamos comer pescado fresco o en lata. Pero hay gente que no le gusta, no lo come o no puede acceder. Es difícil cumplir con la recomendación de alimentos. El huevo también tiene mucha vitamina D, la industria de lácteos enriquece con vitamina D".

Asimismo, explicó que “si no se consumen ese tipo de alimentos, no queda otra que con los suplementos. Pero depende de qué vegetariano, el ovolactovegetariano consume huevo. Pero la mayoría de las personas no llegan a cubrir los niveles de vitamina D que necesitamos. Habría que chequear entonces".