UPD: "El alcohol en menores de 18 años puede causar daños cerebrales irreversibles"

Uno de los festejos que se ha hecho popular a lo largo de los años entre los alumnos del Secundario que van a egresar, es el festejo por el Último Primer Día de clases (UPD). Por lo que es importante concientizar y extremar las recomendaciones para que no haya excesos en la juntada previa.

Este lunes 27 de febrero comienzan las clases en varias provincias del país, y el tradicional evento año a año se vuelve más preocupante. El UPD consiste en que los chicos que van a cursar su último año como estudiante del colegio secundario se reúnen para pasar la noche y luego trasladarse al colegio para ingresar a su último primer día de clases.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Sergio Saracco, presidente Asociación Toxicológica Argentina, señaló cuáles son los daños de beber alcohol antes de los 18 años: “Esto es peligroso porque no se toma en consideración el riesgo que se someten los adolescentes en forma inmediata, que es el efecto agudo que puede producir el alcohol, la borrachera, sino en el efecto a largo plazo porque hablamos de una etapa de crecimiento a nivel cerebral y que la acción que tiene el alcohol sobre el cerebro que está pleno desarrollo puede traer consecuencias a futuro".

Además, "hay que entender que no es lo mismo la situación de borrachera en un cerebro adulto, en donde se han culminado los procesos de desarrollo, es decir, por arriba de los 18 o 20 años, que en un cerebro en desarrollo, por eso en todas las botellas de bebidas alcohólicas dice prohibido el consumo a menores de 18 años", recomendó el profesional.

Saracco, explicó que “el cerebro empieza su formación desde los pocos días del embarazo, ahí hay una diferenciación de células, alguna de ellas van a ir a conformar los distintos órganos y unas específicas van a formar el sistema nervioso central, el cerebro, las neuronas".

Por lo tanto, este proceso de desarrollo de diferenciación de estas células iníciales "va a ir conformando las neuronas y luego de estas, con el transcurso del crecimiento, van a ir conectándose entre sí".

El alcohol," hoy está demostrado que afecta esta migración neuronal y afecta la conexión entre la sinapsis, los contactos entre las neuronas, es decir, que exponerse al alcohol durante el embarazo está afectando y vulnerando el futuro del niño cuando nazca. Está visto que afecta sus capacidades cognitivas intelectuales en las áreas de Matemáticas, Lingüísticas, se pueden traducir en síndrome de hiperactivo o déficit de atención", manifestó.

El presidente de la Asociación de Toxicología indicó que “también a que a partir de los 13 los chicos consumen cannabis y desde esa misma edad empieza el consumo de alcohol y de marihuana".

“Es más peligroso fumar marihuana que tabaco, los dos son perjudiciales, el tabaco tiene nicotina que afecta la parte cardíaca vascular y que al fumar el humo aumenta el riesgo de enfermedades pulmonares como el cáncer de pulmón".

A su vez, "la marihuana también se fuma y aumenta el riego de tener complicaciones a nivel pulmonar y terminar con un cáncer de pulmón, y por la forma en que se fuma, que es sin filtro, aumenta el riesgo".

“La marihuana tiene más de 500 químicos, el más conocido es el THC, que hay receptores específicos en áreas cerebrales y otras partes del cuerpo, donde la marihuana afecta la parte inmunológica, o sea el riesgo de tener complicaciones de infecciones y afecta áreas cerebrales que tienen que ver con la memoria, la asociación de ideas, la coordinación y la motricidad y que esto va afectando negativamente", explicó.

Las variedades de marihuana que hay "tienen mayor concentración de principio de activo, del 18%, y que si suma al alcohol potencian los efectos a nivel del sistema Gaba, que es el que tiene que ver con el cuadro del alerta, de ansiedad y esto lo hace más peligroso, sumado que el alcohol afecta en lo que hace a un fenómeno que es la gluconeogénesis, es nuestro grupo electrógeno del cuerpo, cuando estamos comiendo incorporamos azúcares que es la materia fundamental para la actividad física".

Por lo tanto, "cuando están mucho tiempo sin comer, arranca este grupo electrógeno que es la gluconeogénesis que activa la degradación de grasas o proteínas que los transforman en azúcares para seguir andando sin comer, y completó "el alcohol es como un grupo electrógeno y lo que voy a tener es una pérdida de azúcar en sangre que puede llevar a una alteración en los reflejos, en la conducta o entrar en una situación de pérdida de conocimiento o de coma".

Alcohol en los menores de 18 años

Según datos de Sedronar, en Argentina, "se ha triplicado el consumo de alcohol en personas por debajo de 18 años, que no deben tomar ni una gota de alcohol, por el impacto negativo a nivel cerebral, no por la borrachera".

Saraccó dijo que de los datos propios de Mendoza y de Argentina, "que 7 de cada 10 chicos menores de 18 años ya ha consumido alcohol" y agregó: “Los padres tienen que hablar en la mesa, ¿le preguntaría a los padres si les darían un veneno a sus hijos? Todos me dirían que no. El alcohol en menores de 18 años, es neurotóxico, puede causar daños cerebrales irreversibles".

“El alcohol es un neurodepresor, es decir, deprime la función cerebral, y que a baja dosis, aunque sea un poquito, lo primero que inhibe son los inhibidores y pasan cosas en donde se puedan terminar en situaciones como lo que pasó con los chicos que se cayeron de un puente. Situaciones que hacen conductas que no valoran o no controlan su impulso porque tienen un bloque de inhibición. A mayor dosis se van afectando otras áreas cerebrales donde afectan los reflejos, conductas, prácticas de sexo no seguro".

“La recomendación es, si tenés menos de 18 años, no probés alcohol porque vas a afectar tus capacidades para el estudio, para el trabajo y tu relación inter-social. Si alguien tomó hay que ayudarlo, abrigándolo, darle de tomar líquidos azucarados y si está inconsciente, ponerlo de costado para que libere la vía aérea y pedir ayuda al 911”.

Qué es el UPD

El UPD se comienza a festejar una noche previa al comienzo de clases, con la condición de permanecer despierto hasta ingresar al colegio al día siguiente. La celebración comienza en una casa, o lugar alquilado, donde se reúnen los integrantes del curso, y permanecen despiertos durante la noche para luego llegar al colegio al que asisten para ingresar a su primer último día de clases escolar.

Este festejo suele ser bastante criticado por los cortes de calles, algunos actos de vandalismo, los ruidos a altas horas de la madrugada, y sobre todo el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias en los jóvenes, que es su mayoría son menores de edad.