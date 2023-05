Un joven de 21 años creó unas canilleras con un balde viejo y ahora es furor

Son miles los jóvenes que apuestan por más en Argentina. Los emprendedores nacieron, crecieron y durante la pandemia supieron cómo instalarse en el mercado y hoy muchos de ellos se destacan.

Esta es la historia de Tomás Machuca, emprendedor, que confeccionó una canillera con un balde viejo y sin saberlo creó un emprendimiento sustentable que llegó a la AFA.

El joven oriundo de Rosario y con tan solo 21 años, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y contó que todo comenzó con la idea de crear un "modelo de negocio de triple impacto", además de su pasión por el fútbol.

·Yo jugaba al fútbol con la ilusión de llegar a primera, y en un entrenamiento, en el club en el que jugaba, me dieron una patada que me rompieron las canilleras que tenía, las patadas sobran y vuelan en el fútbol amateur y como no tenía para comprarme otras, básicamente agarré un balde que estaba tirado en el patio de casa, lo corte con una sierra que tenía mi papá", comenzó contando sin problemas.

Esa humildad, lucha y constancia lograron que haya podido descubrir algo nuevo: "En ese momento, lo moldeé con un secador de pelo y en un ciber me había hecho una imágenes en Paint y se lo había agregado al pedazo de plástico que había cortado, con un contac adhesivo y al siguiente partido fui al club y mis compañeros me empezaron a preguntar a dónde las había comprado, que estaban buenísimas, y yo por vergüenza les decía que las vendía un tío mío de Buenos Aires".

Luego de algunos años, a los 17 confesó que le surgió la curiosidad de qué es lo que iba a hacer cuando sea grande y fue allí cuando pensó en las canilleras: "Dije estaría bueno hacer algo con canilleras personalizadas con imágenes, como las que me había hecho, todo con tubos de PVC y baldes que reciclamos de construcciones".

Después de crear su propio negocio confesó que todo fue un éxito: "Teníamos mucha demanda y empezamos a pensar en la forma en cómo hacer para seguir creciendo, y se me ocurrió crear puntos de recolección en clubes de barrio y que por cada par que se venda se entregue otro como premio".

Ahora, reveló que los "clubes más grandes" están apostando por él y ofrecen "sustentabilidad como medio de generación de ingresos", algo que no es común en el mercado. "Nos cuenta que el fútbol argentino en sí está muy ajeno en este tema del cuidado. Es por eso que a los clubes les ofrecemos la posibilidad de crear los puntos de recolección, hacer canilleras con un diseño del club y por cada par que venden en tiendas oficiales, se entrega otro en las inferiores o en las fundaciones".

Su emprendimiento llegó lejos, llegó a la AFA

Tomás, relató su historia y demostró que es un ejemplo de emprendedor y que con mucho trabajo pudo llegar lejos. Esto es porque llegó a conocer el predio de la AFA, al dar charlas en diferentes escuelas. Su innovación y la forma en la que reutiliza el plástico es muy valiosa y por lo tanto, se considera una "solución al medioambiente".

Finalmente, dio a conocer sus redes sociales para todos los que quieran conocerlos o les interese su propuesta: “Estamos en las redes sociales como: fenikks y en la página fenikks.com”.