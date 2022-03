Tips y consejos para salir de la rutina en pareja

La rutina y la monotonía, en algunos casos, puede ser una enemiga de las parejas y ocasionar pérdida de actividad sexual, deseo y conflictos en el vínculo.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de Ciudadano News de lunes a viernes a las 12- hablamos con el Licenciado en Psicología y Sexólogo Clínico Mauricio Strugo, quien brindó algunos consejos y prácticas sexuales para salir de la rutina.

"A medida que va pasando el tiempo, los hijos, y las obligaciones y el estrés, realmente es importante q tengamos creatividad en la pareja, porque sino algunas personas pueden entrar en una meseta"

En este sentido, indicó que "hay que entender que hay que esforzarse y trabajar para poder crecer y llevar adelante le vinculo de la pareja", como también sugirió "buscar nuevas maneras y alternativas", para desarrollar en conjunto.

Asimismo, el especialista sostuvo que "intimidad no es sexualidad, pero si ésta última, puede ser la puerta de la sexualidad y si no está pueden haber dificultades para encontrase".

Durante la pandemia "estábamos todo el tiempo juntos" y destacó que el estar en jogging todo el tiempo, el no arreglarse, o no tener un tiempo individual "no resulta atractivo ni nos genera deseo".

Prácticas sexuales diferentes

"Estamos acostumbrados a la sexualidad clásica y el vínculo se va deteriorando. Hay que probar diferentes cosas

King Out: p ara salir de la sexualidad clásica y coitocentrista. Esta práctica incluye besos y caricias pero prohíbe la penetración. Lo importante es entender que el sexo no solo incluye penetración. "Todo nuestro cuerpo está lleno de enervaciones y desde muchas zonas podemos llegar a disfrutar y poder llegar al éxtasis", expuso.

ara salir de la sexualidad clásica y coitocentrista. Esta práctica incluye besos y caricias pero prohíbe la penetración. Lo importante es entender que el sexo no solo incluye penetración. "Todo nuestro cuerpo está lleno de enervaciones y desde muchas zonas podemos llegar a disfrutar y poder llegar al éxtasis", expuso. Ticlinkg: hacerse c osquillas que tengan que ver con erotizar y consensuar el vínculo. Las mismas deben ser suaves para que calienten el ambiente y nos regalen orgasmos.

hacerse osquillas que tengan que ver con erotizar y consensuar el vínculo. Las mismas deben ser suaves para que calienten el ambiente y nos regalen orgasmos. Splosh: derramar y jugar con la comida, con el helado, dulce de leche o champagne

derramar y jugar con la comida, con el helado, dulce de leche o champagne Beso tántrico: conservar la energía. Cuando uno esté en un momento previo de llegar al clímax, la pareja debe cortar en seco y darse un beso rico y pasional.

De esta manera, el entrevistado puntualizó que "los problemas de deseo suelen tener que ver con el contexto externo, como también cómo estamos con nuestra pareja, el estrés, la exigencia y la edad".

Es decir, el llamado ´chip sexual´ solo se recomienda en la mujer "luego de la menopausia", porque existe un momento en donde las hormonas femeninas disminuyen y en algunos casos pueden provocar pérdida de deseo o dolor".

Finalmente, concluyó con la idea de que "la sexualidad tendría que estar hasta el último día de vida".