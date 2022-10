Seis mitos sobre las calorías que hacen engordar

No existen dietas mágicas para adelgazar, pero especialistas aseguran que el secreto está en consumir menos calorías de las que se gastan, considerando, a todo momento, las actividades diarias que realiza cada persona, como así también su rutina de ejercicio físico.

Un reciente estudio publicado en la revista Cell Metabolism, examinó el horario en que la gente comía y concluyó que “la hora del día en la que comieron la mayor parte de sus calorías no hizo ninguna diferencia en su pérdida de peso o metabolismo”.

Seis mitos a desterrar

Mito 1: una caloría es una caloría

Una caloría es la unidad básica de medida de la cantidad de energía en un alimento. Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el hombre promedio necesita alrededor de 2.500 al día y la mujer promedio alrededor de 2.000.

Investigadores de la Universidad de Toronto, Canadá, concluyeron que no todas las calorías enumeradas en la etiqueta de un producto son absorbidas por el cuerpo, ya que algunos alimentos emiten menos calorías que otros a medida que pasan a través del organismo.

Mito 2: el metabolismo se ralentiza con la edad

Un equipo de investigación de la Universidad de Duke, EEUU, analizó las calorías diarias promedio quemadas por 6.400 personas, con edades comprendidas entre recién nacidos y 95 años, mientras realizaban su vida diaria en todo el mundo.

A su vez, el líder del estudio marcó que "no podemos culpar a nuestro metabolismo por el peso que ganamos en la mediana edad”, y agregó que “las calorías que quemamos cada día son increíblemente estables durante toda la edad adulta, desde los 20 hasta los 60. Es verdad que a partir de los 60 años el metabolismo se ralentiza, pero lo hace a un ritmo del 0,7% anual".

Mito 3: todas las personas procesan las calorías de la misma manera

Pueden verse los dos extremos: personas que comen de todo sin cuidarse y mantienen su peso a lo largo del tiempo, y aquellas que se restringen en sus elecciones alimentarias y, sin embargo, nunca alcanzan el peso deseado.

Los investigadores vieron una amplia variación en las respuestas sanguíneas a las mismas comidas, lo que sugiere que las diferencias personales en el metabolismo, donde factores como el microbioma intestinal y el ejercicio, son clave para la salud integral y el peso en particular.

Mito 4: los alimentos bajos en grasa son los mejores si se busca adelgazar

Una investigación indicó que cuando algo está etiquetado como bajo en grasa, no significa que sea bajo en calorías, ya que ese producto alimenticio deberá contener otros macronutrientes.

Mito 5: contar calorías ayuda a mantener el peso

El problema con las ‘estrategias de control de peso’, o las dietas, es que por lo general requieren que las personas ignoren las señales físicas de hambre y saciedad.

Para la investigadora principal de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, Charlotte Markey, “esta no es una buena estrategia a largo plazo. Esas señales están ahí por una razón: ¡para mantenernos con vida! Esto no significa que las personas deban comer cualquier cosa en cualquier momento o todo el tiempo. Pero tener hambre no es sostenible”.

De hecho, otro estudio encontró que contar calorías aumenta la hormona del estrés relacionada con el exceso de grasa abdominal.

Mito 6: los alimentos bajos en calorías son mejores para mantener el peso

Los alimentos ultraprocesados pueden engordar, a pesar de que algunos se promocionan como de bajo contenido calórico.

La cantidad de proteínas en la dieta actual podría ser una de las claves de la epidemia de obesidad, aseguran. Si una dieta tiene menos del 15% de proteínas, se comerán más calorías en forma de grasas y carbohidratos para compensar.

Los alimentos altamente procesados tienden a ser bajos tanto en fibra como en proteínas, y esa es la razón por la que pueden contribuir al aumento de peso.