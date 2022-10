Los cuidados con la alimentación y el consumo de bebidas se vuelven muy importantes en la primera etapa de vida de un bebé y se debe tomar conciencia sobre lo que ingresa en el cuerpo de la persona que da de amamantar, porque así como los nutrientes son beneficiosos, hay sustancias que pueden afectar la salud del bebé.

Sabrina Critzmann, pediatra y puericultura, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó: "Hay ciertas sustancias que pasan a través de la leche humana y hay que saber lo que puede ocasionar daños al pequeño.

¿Se puede intoxicar al bebé a través de la leche materna?

Ante la consulta si una madre puede intoxicar al bebé con comida de mala calidad, altas en grasa, respondió: “Eso no pasa, incluso si una persona que amamanta come algo en mal estado no pasa a través de la leche humana, igual siempre fomentamos la buena alimentación porque los bebés aprenden por la imitación.

Sobre el consumo de sustancias durante el embarazo señaló que hay que ver "desde cuándo se consume y cuál es la sustancia". En este sentido, sostuvo que muchas de las cosas que se ingieren, ya sean alimentos o drogas, afectan a la salud del bebé. Si el consumo de cocaína fue "durante todo el embarazo, seguro atravesó la placenta, entonces los bebés que nacen tienen síndrome de abstinencia por personas gestantes", explicó.

"Si la persona que lo amamanta no es consumidora habitual, es la primera vez, el bebé se puede intoxicar, la cocaína pasa a la leche humana y pasa al organismo del bebé y va a tener un aspecto como si el bebé hubiera consumido", detalló la especialista.

¿Cuáles son las consecuencias?

"Los bebés pueden tener temblores, convulsiones, irritabilidad, dificultades para alimentarse, rigidez muscular, no pueden enfocar la visión, es como si hubieran consumido la sustancia", indicó Sabrina Critzmann.

Además, agregó que en caso de que sea cocaína "puede afectar la conducción eléctrica del corazón, puede dañarse el corazón y por supuesto los efectos en el neurodesarrollo del bebé". En caso de que el embrión haya estado expuesto a esta sustancia "durante la embarazo y durante su lactancia, no se puede retirar enseguida, sino que se debe hacer un tratamiento con otros fármacos para que este bebé pueda eliminar las sustancias de su organismo".

“Pueden haber efectos agudos, quizás nunca pasó nada y de repente se ve un daño cardíaco, después están los efectos crónicos, que es como afectan estos fármacos a las neuronas, a la materia blanca, a las células que acompañan las células en el cerebro, a la percepción de la visión, al desarrollo”, agregó.

Finalmente, puntualizó que no son todas malas, sino que hay detalles positivos que tener en cuenta en torno al amamantar: "En la leche humana pasan los sabores de la comida, incluso algunos colores, personas que se alimentan con hojas verde la leche es más verdosa, hemos visto leche azulada de madres que tomaban jugo con colorante, hay cosas que pasan que no le va a hacer mal al bebé".