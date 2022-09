¿Qué es la crianza respetuosa y cómo poner límites a los chicos?

Educar a un niño, formarlo desde su nacimiento y durante toda su crianza es una de las tareas más importantes y, a su vez, complejas que deben implementar los padres y madres. Se trata de una tarea cotidiana, que lleva tiempo y esfuerzo, por lo cual es fundamental encontrar la manera de hacerlo sostenible en el tiempo.

La crianza respetuosa se define actualmente como un estilo o forma de vida, más allá de ser considerado un método o sistema de enseñanza donde los padres consideren a los más pequeños como personas que posees los mismos derechos que un adulto. Esta relación se afianza sobre las bases de respeto, amor y límites no punitivos, es decir que no implican sanciones o castigos.

Laura Lezaeta, psicóloga infantil y co-creadora de Juegología, habló con el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News) y explicó qué es la crianza respetuosa: “Cuando hablamos de crianza respetuosa hacemos mención a una crianza basada en el respeto, en donde predomina también el afecto y apunta a atender las necesidades de todo niño y niña. Se da un poco en contraposición a la crianza más tradicional que la mayoría de los adultos hemos transitado, en donde en la niñez nos establecían límites como el castigo y el adulto imponía ciertos límites porque era el adulto y no daba explicaciones de los motivos de esos castigos".

"La crianza respetuosa establece límites. También se cree que este tipo de crianza es más permisiva y es todo lo contrario, hay límites pero estos se anticipan, se aplican mediante consecuencias; esto significa que se le explica al niño que si hace determinada acción va a tener una consecuencia. Entonces, a modo general, la crianza respetuosa coloca a ese niño como un sujeto activo, es decir que tiene necesidades, opiniones, deseos y que tenemos que acompañar su crecimiento desde los buenos tratos, no desde amenazas y gritos, que en la crianza tradicional eran métodos que se utilizaban. En la crianza respetuosa promovemos los buenos tratos, entendiendo las necesidades de los niños", sostuvo la especialista.

En ese sentido, la psicóloga infantil añadió: “Todos los adultos en algún momento han pasado por situaciones en que un niño hace mucho berrinche en público. En esa situación es importante como adultos poder registrar y no reaccionar en piloto automático de forma inmediata, porque quizás de esa manera podemos replicar los patrones que mencioné, como gritarles utilizando el maltrato.

"En esa situación lo que podemos hacer como adultos es respirar profundamente, ir hacia la autorregulación de poder entender, hacer una pausa necesaria porque así bajamos nuestra intensidad, pensar que es esperable que un niño de 3, 4 años quiera una golosina y si le decimos que no se largue a llorar o haga berrinches, o quizás actúa así porque no quiere esperar en la fila para llegar a su casa. En este último caso decirle a ese niño y explicarle que tiene que esperar porque aún no los atendieron, poner en palabras los litines. Eso ayuda a que el niño se sienta comprendido y escuchado por nosotros", continuó la entrevistada.