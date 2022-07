Pastelitos por el Día de la Independencia: la receta paso a paso

Para las festividades patrias de Argentina se suelen preparar los tradicionales pastelitos dulces. Te dejamos el paso a paso de cómo elaborarlos para poder disfrutarlos este 9 de julio durante la merienda.

Los pastelitos son el complemento ideal para acompañar el mate o el té. Se elaboran con cuadros de masa de hojaldre y están rellenos con dulce de membrillo o batata.

Se cocinan fritos en aceite, se bañan en almíbar y se decoran con grageas de colores.

Receta y el paso a paso para hacer los pastelitos de dulce de membrillo o batata

Ingredientes

Harina 500 gramos

Manteca 150 gramos para la base, más 150 para untar la masa

1 taza de agua aproximadamente

sal una pizca

2 kilos de dulce de batata o membrillo

Para el almíbar

2 tazas de azúcar común

2 tazas de agua

Preparación

En un bol, colocar el agua, la sal, el huevo y la esencia de vainilla si se eligió. Añadir la harina cernida y la grasa elegida punto pomada. Amasar hasta obtener una masa lisa. Cortar en cuatro bollos iguales (de unos 200 g), y dejar reposar al menos 30 minutos tapados, para evitar firmen corteza.

Estirar con el rodillo cada bollo espolvoreando la masa y la mesada con almidón de maíz, de 30 cm de ancho y 40 cm de largo. Espolvorear si es necesario o esparcir con la mano el almidón remanente en la masa y plegarla sobre sí.

Una vez estirados los bollos, pasar con un pincel la materia grasa elegida (de manera tradicional es grasa y por capa se usarán unos 30 g), y superponer las cuatro capas. Si la masa tiene almidón no hace falta espolvorear. Si le falta, espolvorear con un tamiz muy fino. Si se realizan pasteles pequeños 6×6 cm se deja la masa así (4 capas). Si se realizan más grandes, se corta la masa una vez finalizada por lo largo a la mitad, se unta con grasa y se superpone (quedando 8 capas). Tapar y dejar reposar.

Estirar la masa, en caso de elegir los de 9×9 a 19 cm de ancho y recortar los bordes, así abre bien el hojaldre, y estirar a unos 3 mm. Colocar cubos de 2,5 cm de dulce de membrillo o batata, que pasaremos por harina. Mojar una capa, colocar el cubo y poner la otra capa. Cerrar en formato elegido.

En lugares de producción se cocina con dos ollas de aceite una a temperatura de 120-130° C para cocinar y dejar que abra el hojaldre y otra a 170° C para dorar, siempre en abundante aceite. Sino empezar a baja temperatura, hacer que no supere los 145° C.