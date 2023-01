Ola de calor y embarazadas: cómo nutrirse adecuadamente y no sentirse 'pesada'

Con la llegada del verano, la rutina se vuelve cada vez más difícil para todos y más para las mujeres que están embarazadas. El peso de la panza, las náuceas y el malestar son moneda corriente, es por eso que Gabriela Rivara Licenciada en Nutrición, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y dio algunos consejos de nutrición.

Además, indicó que nutrición desde la concepción "es muy difícil", ya que es la etapa más importante porque de eso depende el desarrollo del "cerebro de esa persona".

Cuando la embarazada presenta cansancio durante el verano y evita comer de noche es recomendable "comer durante el día, no tan tarde a la noche -por un tema de digestión- y siempre priorizar alimentos de calidad", en este sentido aclaró "está mal consumir galletitas integrales con mate todo el tiempo es saludable y es un error garrafal, porque no estamos metiendo nutrientes a nuestro cuerpo" y aquí "el problema no solo es el bebé sino la madre que se va a quedar sin nutrientes".

“Hay que tener cuidado cuando se van de vacaciones, porque muchas personas se descuidan por ese mismo motivo, del relax que necesitan, entonces se debe prestar atención a no descontrolarse con la comida” y después “hay que priorizar la nutrición”, destacó. Esto significa que hay que ingerir “Proteínas, Carbohidratos y grasas” que son las tres fundamentales.

Sobre este tema ahondó: “Las embarazada muchas veces ingieren solo carbohidratos”, por lo que si una mujer está de vacaciones en la palta puede aprovechar para ingerir también “grasas buenas como el pescado”, o algunos productos que son característicos "de esta temporada". Si bien se puede comer cosas que no son saludables, se puede hacer un "permitido" siempre y cuando ese tipo de comida "no sea el 70% de lo que consumimos".

Finalmente, detalló que es "fundamental hidratarse y consumir potasio y sodio", ya que la deshidratación no es solo la falta de "agua", sino que también de sodio, de magnesio y de potasio, por lo que si pasa esto, será necesario "trabajar con frutas naturales para que lo aporten de forma natural".