Los perjucios de los auriculares en la audición: cómo cuidar el oído

Las herramientas tecnológicas avanzan y cada vez hay más recursos para conectarnos a lo que nos brinda el mundo de la internet. Después de los celulares, los auriculares se convirtieron en un accesorio principal que ocupa la mayor parte de la población para escuchar canciones, podcast o simplemente ver videos a través de un móvil o la propia computadora.

María Agustina Leiro, Licenciada en Fonoaudiología del equipo GAES Amplifón, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó que si bien estas son herramientas que nos facilitan la navegación, en especial, los auriculares impactan en la salud auditiva de niños y adultos.

"Lo que atravesamos con la pandemia no nos ayudó mucho. El punto fundamental es el tiempo que estamos expuestos al uso de los auriculares y la intensidad en que los usamos. Si es un tiempo razonable, si habla de no más de 60 minutos y no más del 60% del volumen, es decir que lo utilizamos a una mediana intensidad, evitamos un mal mayor", comenzó indicando.

En este sentido, la especialista destacó que lo que hay que tener en cuenta "es la cantidad de tiempo y la intención de uso de auriculares" y que además se "deberían utilizar unos que tengan el mayor aislamiento posible del sonido externo para no tener que estar incrementando aún más el volumen".

La importancia de la prevención

Leiro aconsejó que es muy importante "la prevención de la salud auditiva", más que nada en personas que tienen "mucha exposición a un ruido intenso; los DJ o las personas que trabajan en construcción, por ejemplo".

Y aclaró: "En caso de que se haya perdido el nivel de audición o que haya una lesión a nivel de las células ciliadas esto no se recupera. El daño no tiene vuelta atrás, Si estamos expuestos a ruidos muy intensos que pueden causar un daño auditivo hay que tratar de utilizar protecciones".

Síntomas en la pérdida de audición

Finalmente, la entrevistada indicó que “hay varias formas de darnos cuenta que no estamos escuchando bien" y agregó: "A veces la persona que tiene el problema intenta negarlo en un principio y el entorno es el que da el empujón para darnos cuenta que algo está pasando. En otros casos, se asocian otras sintomatología como pueden ser los llamados acúfenos, ruidos que aparecen, que en algunos casos están acompañados de pérdida de audición, mareos, vértigo, todos esos síntomas son los que nos motivan a la consulta con especialistas".