LGBT: la importancia de visibilizar para generar más empatía

Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT, también conocido como Día Internacional del Orgullo, para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

En la actualidad, en muchos países la diversidad sexual está perseguida y criminalizada, por lo que sostienen que la sociedad sigue estando muy lejos de aceptar una realidad que ya debería haber sido normalizada desde hace mucho tiempo.

Claudio Pilot, psicólogo especializado en sexualidad y género, fue consultado en El Interactivo e indicó, en primer lugar, que siempre es importante buscar información al respecto, para poder abordar la temática.

“Es importante no aislarse, hacer contactos. Muchas veces en la familia surge el miedo frente a una expresión que no es la que la familia esperaba. Hay que buscar información, contención e ir acompañando", puntualizó.

Además, remarcó que "no es algo que se elige sino algo que se aprende, vamos aprendiendo nuestra identidad. No hay nada que corregir, nada patológico, tenemos que aceptar la diversidad. Tenemos que aceptar que todas las personas somos diferentes, ni la orientación sexual, ni la identidad de género tiene por qué vulnerar derechos, oportunidades".

Señaló, en tanto, que desde el entorno familiar "hay que dar acompañamiento y permitirle a la persona que vaya hablando, que comunique qué siente con respecto a su identidad u orientación, en la medida que vaya queriendo. La sexualidad es algo íntimo, privado nuestro, no tenemos la obligación de contarla. En algunas familias la consecuencia es la expulsión, por eso si el ambiente es hostil cuesta más".

Destacó que, en el último tiempo, "han aumentado las consultas principalmente porque se le ha dado más visibilización al tema. No es por moda o influencias de la tele. Desde siempre ha existido la diversidad".

“Esto no se aprende, no se ve en la tele ni se imita. Se va sintiendo, ahora hay visibilidad sobre el tema en los medios, las redes. No ha aumentado el número de personas trans, sino que ahora pueden ser más visibles.

Con esto dejó por sentado lo errado que está el planteo de muchas autoridades de vetar la película de Disney Lightyear, estrenada recientemente, por mostrar una escena lésbica: "Ha generado un revuelo innecesario. Así como históricamente se han mostrado familias heterosexuales, también es necesario que se visibilicen familias homosexuales o monoparentales. No es que por ver dos mujeres dándose un beso las nenas van a querer ser lesbianas. La visibilización ayuda a que haya más empatía”.