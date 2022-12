Jugo de naranjas: ¿es tan bueno como dicen?

Los argentinos venimos comiendo menos frutas que antes. Así lo señalan encuestas de factores de riesgo que muestran que, de tener un promedio de dos frutas y medio por día, hemos descendido apenas a una y media. Paola Navarro, nutricionista, se adentra en los detalles de la ingesta de frutas, específicamente del consumo de naranjas.

"Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, si la consumimos en jugo, debe ser jugo recién exprimido, que se exprima y se tome en el momento", comienza la profesional en diálogo con El Interactivo, por Ciudadano News. "Si la gente no consume frutas, el jugo es una buena opción. Pero el requerimiento diario es algo que también deberíamos calcular", sostiene Navarro.

Es que, en el caso de las naranjas, lo ideal sería tres porciones tamaño puño. "Un buen desayuno debe tener varios nutrientes y alimentos, pero los argentinos tenemos el hábito de no desayunar en forma abundante, sino comenzar el día con un mate, algo bebido, y para agregar algo a ese desayuno completo deberíamos agregar más elementos", explica.

Y esos elementos, siguiendo la propuesta de la nutricionista, sería "algún panificado integral, una palta, frutas, almendras. Si la gente no consume frutas, el jugo es una opción", sostiene. Y aquí entra en juego la fruta típica de los inviernos: la naranja.

"El jugo de naranjas recién exprimido tiene el 80% de los nutrientes. Y esos nutrientes contienen antioxidantes, es más rico en vitamina C. No deberíamos temerle al azúcar que contiene, porque es azúcar natural de la misma fruta", dice Paola Navarro. "El consumo ideal sería de dos vasos diarios, como recomendación sana", agrega.

¿Y por qué dos vasos? "No conviene tomar mucho jugo, porque se puede acelerar la intensidad, puede provocar acidez, y en el caso de personas que sufran de desórdenes estomacales o intestinales, llegar a situaciones más complejas. No se puede comer medio kilo de naranjas, o un litro entero de jugo. Todo debe ser dentro de la moderación", aconseja la profesional.

Y no solamente en verano o en épocas de Fiestas: el consumo de jugo de naranjas debería hacerse durante todo el año. Precisamente, la época de las Fiestas es un tema que también entró en la charla: "Si la gente no se cuidó mucho durante las fiestas, de nada sirve hacer un régimen rápido para sentirse bien. Hay que hidratarse mucho y disfrutar, y no ponerse a dieta justamente para estas épocas", comenta Navarro.