Fin del mito: los gatos no son tan independientes como se pensaba

En general los gatos son independientes y necesitan sus momentos de soledad, pero eso no quiere decir que no les guste estar solos. Al contrario, son animales sociables y cariñosos, que a veces necesitan espacio para descansar y hacer sus cosas, como dormir o directamente, el no hacer nada.

Al igual que los perros, los felinos sienten apego por sus dueños, buscan acercamiento y caricias, expresan su aceptación y amor al mismo tiempo que demuestran su cariño.

En ese sentido, la veterinaria Analía Schulze habló con el programa El Interactivo de 12 a 14 por Ciudadano News e indicó que los gatos no son tan independientes como se creía: “Me gusta hablar de la relación que tenemos con los seres que adoptamos. Pienso que antes de hacerlo tenemos que aprender su historia, su evolución a lo largo de los años. Es importante entender su comportamiento para sociabilizar con ellos", comenzó relatando.

“Hay muchas cosas que son prejuicios. Los gatos tienden a ser más independientes, porque su especie se acostumbró a trabajar en grupo como los perros o, incluso, los leones. Por eso muchos sienten más empatía con el perro porque lo entienden más. Y tendemos a decir que el gato es más independiente porque no te da bolilla. Pero su especie tuvo que estar sola, solo se juntó en temas reproductivos. No tiene comportamiento de cazar en conjunto, como el perro. Lleva más de 7 mil años de convivir con nosotros, pero recientemente convive en grupos y nosotros estamos empezando a entenderlos también", contó la veterinaria.

Y agregó: “Creo que hay adoptar otros seres y poder entenderlos, hay que estudiar un poco para evitar prejuicios cuando uno adopta a un ser. Cuando se permitían las iguanas, había desinformación. Había que estudiar su comportamiento, origen y tipo de clima para entender por qué se comporta así, sino puede morir o no crecer en el caso de una planta".

“Todo depende del contexto, pero tenemos que pensar que son seres que escuchan, huelen y ven más que nosotros. Ellos pueden ver en la noche, oyen de una manera que nosotros no. Empieza esto de que está mirando la nada, pero no es esotérico, sino que tal vez oye a alguien que camina por la vereda y yo no. Eso no significa que haya algo", aseguró la entrevistada.

Y concluyó: “Al tener las orejas hacia atrás y mover la cola, tiene un mensaje y una forma de hablar corporal. Hay que aprender a ver en qué momento lo hace, a lo mejor mueve la cola pidiendo comida. Al entrar moviendo la cola no significa que estén de malhumor, pero cuando uno los acaricia hasta la forma del ojo cambia, las orejas también se hacen hacia atrás, el cuerpo se pone tenso. Eso varía de felino en felino, pero es una advertencia de ya basta”.