Falta de sueño, un trastorno que afecta a 4 de cada 10 personas

Conciliar el sueño y alcanzar un descanso placentero no es una tarea sencilla. El estrés, las horas de trabajo, el desgaste emocional y los quehaceres diarios, pueden provocar que el momento de descanso nocturno no sea tal, y las complicaciones a la hora de relajarse sean mayores.

“El sueño es esencial para la salud”, eligió este año como lema la Federación Mundial de Medicina del Sueño, para dar visibilidad y tratar las causas y síntomas de la falta de sueño, un trastorno que en Argentina afecta a 4 de cada 10 personas y que de no ser tratado a tiempo, puede ocasionar serios problemas en la salud.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Griselda Castellino, neuróloga clínica experta en medicina del sueño, señaló: “Necesitamos hacer difusión sobre estas alteraciones que en general están subdiagnosticadas. Esto significa que no están diagnosticadas, que en general la gente consulta por otros síntomas secundarios, cuando las alteraciones empiezan a ser más severas, por ejemplo la gente que se queda dormida en el trabajo o que empieza con alteraciones de humor o de atención, o sienten que su rendimiento cognitivo no es el mejor."

Y un poco, "lo que aborda esta especialidad es tratar de evitar llegar a las consecuencias del mal descanso nocturno, ya que durante la noche se producen un montón de procesos metabólicos y fisiológicos que son necesarios para estar en condiciones óptimas al otro día".

La especialista indicó que “hay una cantidad de horas recomendadas para dormir de acuerdo a los grupos etarios. En el adulto se aconseja 7 horas u 8 horas. Cuando dormís menos de 6 horas, eso repercute en las funciones que se producen en la noche y sobre todo van a tener alteraciones al otro día. Más de 9 horas también es patológico, esto en adultos".

La neuróloga hizo la salvedad en los adolescentes y niño, que, por lo general, "se recomiendan 2 horas más", es más, "a los niños en edad escolar se recomiendan entre 9 y 10 horas. Los niños primero tienen mayor desgaste, segundo la hormona de crecimiento que se genera ocurre mientras estamos durmiendo".

Castellino, explicó que “tenemos dos tipos de sueño, un sueño no REM (problemas de comunicación) que es un sueño superficial y un sueño REM que es un sueño profundo y se cumplen diferentes funciones y si nosotros no llegamos a ese sueño REM empiezan a haber alteraciones sobre todo en la esfera cognitiva, en la atención, en la memoria, porque no hay un descanso reparador".

Además, es importante saber que "el horario de descanso tiene que ser nocturno porque en ese horario es donde se secreta la melatonina, que es la hormona que regula todo este ciclo".

“No se suman las horas de sueño, si duermo 4 horas en la noche y 2 horas de siesta no se duerme las 6 horas en total, por eso cuando hablamos de calidad de sueño no solo medimos la cantidad de horas, sino en el momento en que se realiza, si el sueño es de corrido, si no está entrecortado porque altera las funciones", reconoció.

Ante la exposición a la tecnología, la profesional recomendó, que "antes de dormir no exponerse al celular".

Para cerrar manifestó que "es importante establecer una rutina e intentar dormir 7 horas, además, de "tratar de evitar todas las sustancias que estimulan a partir de las 19 que no son necesarias y cenar con 3 horas de anticipación" y fundamentalmente "no exponerse a la tecnología antes de irse a dormir. La cama es para descansar”.