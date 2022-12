Estrategias para prevenir el estrés laboral típico de fin de año

El estrés laboral es una consecuencia de distintas situaciones que se producen en el día a día del trabajo y de distintos factores que afectan a la salud mental y física.

Se habla de estrés cuando se produce una discrepancia entre la demanda laboral y los recursos del trabajador para hacerlas frente. El problema consiste en que el cuerpo tiene unos recursos limitados, ocasionando al trabajador un estado de agotamiento tanto físico como mental.

El estrés puede suponer una seria amenaza para la salud y el bienestar del trabajador, afectando por defecto las relaciones familiares y emocionales.

Carlos Fernández, gerente nacional de Randstad Argentina, destacó en diálogo con El Interactivo, de Ciudadano News, que "si uno llega a fin de año y empieza a hacer balance, nos damos cuenta que todo lo que nos propusimos en diciembre del año pasado no lo pudimos cumplir, eso es un indicador que nos va a generar estrés".

"Podemos hacer un balance de lo que nos ha pasado y por qué no cumplimos con todos los objetivos, para ver cómo nos planteamos para el año siguiente. Si se sigue planteando el objetivo de la misma manera y veo que no lo alcanzo a fin de año, eso va a producir un estrés todos los años por el mismo factor, entonces nos parece recomendable ir detectando eso", planteó el especialista.

Aseguró que muchas veces se cuestiona la postura de los millennials frente a cómo se priorizan la salud mental frente a la estabilidad económica, pero no se trata de un aspecto negativo, todo lo contrario, "las empresas lo ven con buenos ojos".

"Sentirse acompañado por su empleador en ese balance, va a traer más compromiso y va a estar más contento con ese trabajo. Ese es el desafío que tenemos los más grandes en incorporarlo a la vida. No podemos disociar a la persona entre su vida personal y laboral. No podemos exigirle a una persona que pueda estar estresado, me parece que el objetivo es identificarlo, darse cuenta el momento que está pasando la persona y acompañar, ese es el trabajo del líder de trabajo", advirtió en otra instancia.

Por último, Fernández sugirió proyectar a corto plazo, ya que "esa organización hace que lo vivamos con menos estrés. La incertidumbre es el factor de estrés más grande que hay".