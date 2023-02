Día Mundial de la Pizza: mil opciones para innovar y hacerlas más saludables

Este jueves 9 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Pizza una comida que nació en Italia y se extendió a algunos países. En Argentina, es un clásico de los clásicos y a pesar de que no fue inventada aquí, hay cientos de sabores que si fueron creados en nuestro país y tienen que ver con las diferentes formas y agregados que se le ponen. Pero, hay fanáticos que pueden comer todos los días pizza y no es algo que se considere "saludable", ya que es un alimento con muchas calorías.

Araceli Vallone, nutricionista, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y dio algunos consejos de cómo comer este alimento, de manera diferente para no consumir las pizzas comunes de manera frecuente.

“Tres o cuatro veces por semana es bastante", por lo que hay que tener siempre "un equilibrio" y "dejarlo para los fines de semana, los domingos a la noche cuando no tienen ganas de cocinar", indicó.

Lo que la entrevistada aconsejó es "intercambiar con otras comidas durante todo el mes" y también disfrutar de nuevos sabores como las pizzas realizadas con "masa madre, harinas integrales, o agregarle semillas a la masa, así como también colocarle verduras arriba" que van a aportar otros nutrientes y fibras al organismo y va a darle "mucha energía".

Si bien el consumo de pizza en una medida normal "no engorda", este alimento está muy subestimado por las calorías, pero lo que no se tiene en cuenta a veces es que Ele podemos poner de todo y ahí hay que ir al aporte de fibras, de verduras", especificó.

Con relación al queso, si hay que tener en cuenta que "hay quesos con mucho sodio o grasa", por lo que ahí hay que buscar opciones saludables.

“Todo alimento que se come en exceso puede llevar al aumento de peso y eso trae consecuencias a la salud", agregó, dejando entrever que nada engorda si no es en exceso. Siempre se puede elegir comer bien, sano y utilizar la gran variedad de complementos que hay. Entonces, darse el gusto de crear e innovar con una pizza siempre va a ser beneficioso para la salud siempre y cuando "no nos excedamos en utilizar productos procesados".