Comerse las uñas: una costumbre que esconde un problema de ansiedad y nervios

Es sorprendente la cantidad de personas de todas las edades que se comen las uñas. Si bien pareciera que es una actitud algo común y que no daña a nadie, la costumbre de comerse las uñas no está bien, aseguran especialistas.

Esta enfermedad o afección es denominada "onicofagia" y "aparece en cualquier grupo de edad pero es más frecuente en la pubertad", explicó Ileana Camardella, dermatóloga, en una charla con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News)

De esta manera, añadió que "comienza de chicos y puede llegar a permanecer durante toda la vida", pero que hay que prestarle la atención necesaria porque además de afectar a al uña, puede "esconder" algún sentimiento de "ansiedad".

¿Qué es la onicofagia?

La entrevistada detalló que la onicofagia "consiste en morderse las uñas, comérselas, como todo el aparato uñar, incluye cutículas y la piel que está alrededor de las uñas y, generalmente se habla que cuando es más de 4 o 5 horas al día, uno puede empezar a tener problemas a nivel dental o en la uña".

En este sentido, expuso: "A nivel de uñas, se puede producir una onicodistrofia, que es deformar la uña, y todo lo que son infecciones alrededor de las uñas porque hay un traspaso de las uñas a la boca y viceversa. Esto nos puede generar complicaciones a nivel dental".

Uno de los consejos que sugirió es, además de ir a un dermatólogo o especialista en el tema, la persona puede ir a terapia o un psicólogo, porque "puede haber un problema de fondo que puede ser ansiedad, la separación de padres, el estudio, entonces como primer medida es importante que la persona identifique el problema, qué es lo que lo genera y ver en qué ocasiones no lo hace e intentar incrementar esas situaciones".

Finalmente, dio a conocer lo que podría pasar si no se intenta "curar". "Lo más grave es que la uña se deforme o que no salga y sí como infecciones agudas puede ser que nos pueda producir alguna infección intestinal, diarrea o alguna infección alrededor de la uña".