Cero alcohol por 30 días: los efectos positivos en la salud

Según diversos estudios realizados a raíz de la pandemia, el consumo de bebidas alcohólicas aumentó mucho en todo el mundo durante ese período, lo que implicó un crecimiento en los problemas de salud en países como Estados Unidos y el Reino Unido.

La gran mayoría sabe que el alcohol no es sano. De hecho el cáncer, la insuficiencia cardíaca y la diabetes son afecciones que tienen alta incidencia en personas que lo consumen. Sin embargo, no es tan común ver que decidan dejarlo por sus efectos positivos en el cuerpo, ya que muchos no lo han experimentado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos en el tema coinciden en que no tomar alcohol es la mejor forma de evitar problemas de salud a futuro. Por su parte, un estudio publicado en The Lancet analizó que 1340 millones de personas a nivel mundial ingirieron cantidades dañinas de alcohol en 2020. El 59% tenía entre 15 y 39 años, en su mayoría varones.

Es por eso que surgieron varias iniciativas para concientizar sobre este tema, como "Octubre Sobrio" o "Dry January". Pero la realidad es que lo más eficaz es conocer cómo influye positivamente en la salud y el físico dejar las bebidas alcohólicas, aunque sea por tiempo limitado.

Un mes sin alcohol: todos los efectos en la salud

Una pregunta repetida es si verdaderamente un mes de sobriedad genera algún cambio en el cuerpo o no. De acuerdo con especialistas, la respuesta es sí. El médico clínico Ross Perry indicó que después del último trago es muy importante tomar mucha agua para eliminar las toxinas a través del hígado y los riñones, por lo que la persona irá más seguido al baño.

Sin embargo, el organismo se empieza a sentir mental y físicamente "normal" a las 72 horas. Después de dos semanas, según Perry, se ve una disminución del peso corporal, menos hinchazón alrededor del estómago, una piel más clara y se reducen las bolsas de los ojos.

A las tres semanas baja la presión arterial y, tras un mes sin tomar alcohol, se observa que la piel y los ojos están más brillantes y claros, la grasa del hígado se reduce en un 15% y así aumenta la capacidad de eliminar toxinas. Además, el especialista dijo a The Telegraph que una enfermedad hepática leve como el hígado graso se puede revertir por completo.

Por su parte, la doctora Catherine Carney explicó que no tomar alcohol por 30 días también beneficia a la salud mental. Esto incluye dormir mejor, tener más energía y bienestar general. A su vez, puede evitar derrames cerebrales y ataques cardíacos.

Cabe recordar que el consumo no es solo perjudicial para la salud, también puede provocar accidentes de tránsito, generar episodios de violencia por falta de inhibición y hasta un coma etílico. ¿Probarías no tomar durante 30 días?