¿Blanqueamiento de dientes o carillas? cuál es el mejor y qué cuidados debemos de tener

Las nuevas tecnologías colaboran mucho para que la salud bucal sea perfecta. Además, también propician nuevos materiales para que también esta salud acompañe a unes estética adecuada, pero a veces la obsesión por tener los dientes más y más blancos no para. Cada vez son más, las técnicas que se utilizan para lograr que los dientes sean igual que el una perla y esto, puede dañarlos.

Gabriel Saraco, presidente de la Federación Odontológica De Mendoza, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y se refirió a este tema y expuso que "la cultura siempre lleva a que la belleza es lo mejor y lo ideal y muchas veces no es un sinónimo de salud los dientes blancos".

En este sentido, explicó que es normal que cuando una persona va "envejeciendo", el esmalte que es un cristal se va mineralizando, se ponga más transparente. Entonces, en ese momento "se empieza a ver lo que está detrás del esmalte que es la dentina que es color amarillento ".

Es por este motivo, que "los dientes de las personas más jóvenes son más blancos y las personas pasando los 50 o 60 años pasan a tener un color marfil y las personas de mayor edad tienen los dientes más amorronados".

Este cambio "de color" no quiere decir que no sea sano, sigue siendo "bello igual" sino que "no condice con lo que es la estética que se considera como algo lindo", por lo que las personas desean acudir a algunos tratamientos.



¿Cuáles son los tratamientos que más se utilizan para blanquear los dientes?

En la actualidad, comento que “los blanquimientos se usan son avances de peróxido. El peróxidos es el peróxido de hidrógeno, la comúnmente llamada agua oxigenada pero en porcentajes muchos más altos que de venta medicinal". Estos "genera un daño a nivel de las gingivitis si se aplica en forma demasía en la boca" y por eso también surgieron los "peróxidos de carbamida" que no son tan agresivos", indicó.

Estos últimos se aplican en la noche, son una especie de "gel que se le coloca un gel al paciente y ese gel permanece en contacto con la superficie dentaria durante al menos 8 horas. Esto lo que hace es incorporar oxígeno al esmalte entonces al incorporarlo, hacen que ese esmalte tenga como una opacidad y no deje trasver la dentina que es amarillenta y de el aspecto de un diente más blanco".

Las carillas

“Sucede que hay tratamientos que son inocuos, que no generan ningún tipo de daño y tratamientos que son un poco más invasivos, que llevan a un tratamiento que no tiene retorno, que no tiene una vuelta atrás, como los tratamientos de las carillas.

Esas carillas producen un desgaste, no tiene que ser un desgaste muy grande sobre la superficie dentaria y se colocan como si fueran uñas sobre los dientes, con forma de dientes, y que reemplaza al frente, a la parte frontal del esmalte".

Los cuidados a la hora del blanqueamiento

El especialista consideró que hay que tener mucho cuidado tanto con los productos que se utilizan como con los procedimientos, ya que con el "afán de rejuvenecerse y los dientes blancos dan como un aspecto de persona más joven, se generan tratamientos que no condicen con el resto de la persona y salen con esas sonrisas blancas e inmaculadas que se notan que son artificiales y que a partir de ese momento es estético pero no lindo”.

Algunos de ellos pueden generar "daños a las piezas dentarias", más que nada porque luego algunas personas vuelven a su vida normal y sin cuidarse. Entonces al consumir bebidas gaseosas, los jugos cítricos, al cabo de un tiempo van a tener lesiones cariosas en la superficie dentaria.

A partir de esto, sugirió que cada vez que comamos este tipo de alimentos, entre "bocado y bocado" tomemos agua para "lavar los dientes" y cuidarlos de una mejor manera.

¿Cómo cuidar nuestros dientes en el día a día?

Saraco, aconsejó que para que nuestros dientes estén sanos es necesario "tener una rutina de cuidados", además de tener un "control de lo que se va consumiendo, higienizándose, los controles que correspondan con el profesional, etcétera".