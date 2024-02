Así se sienten los argentinos con su trabajo

Carolina Molinaro, Head of Marketing de Bumeran, dialogó con acerca de todo lo que trae aparejado el trabajo. La profesional en charla con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) indicó: “Somos el país con menor cantidad de gente enamorada de su trabajo, dentro de los países que hemos sondeado en el estudio de Bumeran, el portal de empleo, la realidad que somos uno de los países que cuenta con la menor cantidad de personas que dice estar enamorada de su trabajo, de todas maneras no es todo negativo, hay gente que dice disfrutar de su trabajo a pesar de no estar enamorada y esa cantidad de gente está por encima del 40%. Es un dato óptimo".

“Cuando uno está conforme con su trabajo, le gusta y lo disfruta, uno tiene una mejor predisposición a la hora de trabajar y a la hora de realizar las tareas. La realidad es que los principales motivos por los que la gente tiende a no sentirse tan a gusto con su trabajo es lo salarial, el hecho que su sueldo no es suficiente. Si deseáramos preservar talentos en nuestra compañía, o deseamos que determinados talentos de la compañía estén más satisfechos", agregó la profesional.

Molinaro también explicó: "Después otro de los motivos que señalan por lo que no se sienten a gusto, suele ser que no les gusta el lugar donde trabajan o que no disfrutan nada de lo que hacen. La insatisfacción en el trabajo no se origina en la idea de tener que trabajar sino en las características que presenta esa tarea en particular, fijémonos que actualmente uno de los principales motivos de descontento en relación al trabajo es el salario, justamente en un contexto en donde día a día nuestro salario vale cada vez menos", confesó la profesional.

Fuente: Pexels/ energepic.com

“Hoy no solo es difícil encontrar el talento sino que retenerlo, y parte de esa retención está asociada a poder trabajar en determinados aspectos que hagan que la persona se sienta a gusto con su trabajo sino también con el entorno, el salario que percibe, las condiciones laborales en las que trabaja, y es por eso que distintas compañías empiezan a implementar años atrás beneficios tales como algunos días flexibles en cuanto al horario, el día libre, semanas de vacaciones, bonos adicionales, incentivos que consideran que hacen a las condiciones laborales y que también posicionan a la compañía en un lugar un poco más competitivo en cuanto a las condiciones comparadas con otras", explicó.

“Hoy el talento argentino ya no pasa a ser valioso únicamente para las compañías que están en Argentina sino también para todo tipo de compañía que está en el mundo y entonces la competencia a la hora de poder captar un talento es muchísimo mayor que anteriormente, por eso es que las empresas buscan aspectos que ayuden a motivar a las personas a ofrecerles un ambiente laboral mucho más atractivo para atraer los talentos y se sientan a gusto una vez que ingresan a la compañía", finalizó.