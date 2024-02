El debate por la minería en Mendoza no termina y su indefinición afecta los intereses de la provincia, su economía y por ende todo lo referente al desarrollo y a la creación de puestos de trabajo. El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) indaga sobre la no participación de la provincia en un sistema mixto para la toma de decisiones sobre la explotación del cobre.

Para ello recabó información y detalles del titular de la Cámara de Empresarios Mineros, Raúl Rodríguez, quien explicó: “La mesa nacional del cobre es muy importante pero también hay que decir que lo integra el sector público y privado. Dentro del sector privado Mendoza tiene un importante proyecto de cobre como es San Jorge y San Jorge como empresa está en la mesa del cobre donde están las empresas privadas. También hay una mesa paralela que la integra el sector público en donde si bien la provincia de Mendoza no ha participado en esta primera reunión, soy optimista que Mendoza finalmente va a integrar esa mesa del cobre y es lo que esperamos".

“Pasa que lo importante del sector público, en este caso los gobernadores, es los que crean las condiciones necesarias para que el sector privado pueda desarrollar sus actividades entonces me parece que no tienen que estar divorciadas estas mesas, sino que tiene que haber una coordinación y una operación entre ambas para lograr lo que cada una sabe hacer, el sector privado poder traer estas inversiones, cosas que no es fácil", aclaró.

“Nosotros tenemos una ley, la 7722, es una ley extremadamente restrictiva, diría un cepo para la minería metalífera entonces ya a las dificultades que existen para atraer inversiones a la Argentina, Mendoza crea una complicación más, por eso digo que el sector público tiene que trabajar con el privado para lograr que estas inversiones puedan llegar", recomendó.

Mineral estratégico

“El cobre es un mineral estratégico muy importante en la actualidad, tengamos en cuenta que el mundo ha virado hacia lo que es una transición energética para salir de la matriz de energías fósiles para ir a las energías renovables como la solar, la eólica. Lo cual se necesitan minerales que son considerados estratégicos, entre ellos hemos escuchado del litio, pero el cobre tiene la misma o mayor importancia", enfatizó Rodriguez.

“La conformación de estas mesas de trabajo son fundamentales para poder hacer llegar a la ciudadanía la importancia que tiene este mineral y ayudar, entre los sectores público y privado a que las inversiones puedan llegar al país".

“La minería no se agota, el cobre, Mendoza tiene amplias posibilidades de minería metalífera y de minería no metalífera que hoy se está desarrollando. Mendoza tiene mucho para ofrecer al país acerca de minerales que son estratégicos y son muy importantes y lo que esperamos como sector es volver a tener un diálogo maduro, objetivo y que la sociedad se dé cuenta que la minería es una actividad imprescindible, que bien hecha, con los controles adecuados y la legislación pertinente es una gran oportunidad para todos los mendocinos", aclaró el dirigente.

Potencial minero

“Gran parte de nuestro potencial aún no está descubierto. Mendoza tiene el 25% de su cordillera explorada, o sea que ni siquiera nosotros sabemos qué tenemos. Y en esto la ley 7722 ha sido muy eficaz porque ha impedido conocer lo que tenemos y que anida bajo las montaña, pero aun así en 20 proyectos que Mendoza si conoce, hablamos de cifras que en su momento, saben que los minerales son commodities cuya valuación son muy fluctuantes, pero en su momento hablamos de más de 300 mil millones de dólares, entre esos 20 proyectos, si se lograran poner en marcha”.

Producción periodística: Daniel Gallardo