Advierten sobre el peligro y las consecuencias de las adicciones a las redes

Las adicciones son un problema que atraviesa a toda la sociedad sin distinción de clases ni condiciones económicas. En el Interactivo conversamos con Geraldine Peronace, psiquiatra e investigadora especialista en adicciones, que nos acercó una serie de lineamientos de detección y abordaje referentes a los estados compulsivos en el uso de las redes sociales.

Complejización de la problemática

La profesional sostuvo que, en su momento, la problemática giró en torno al consumo de drogas, pero hoy, se tiene que tener especial cuidado con las tecnoadicciones porque afectan a edades cada vez más tempranas. La vorágine de los avances tercnológicos en materia de entretenimiento no pudo ser acompañado por la educación correspondiente.

La mayoría de la ciudadanía supone que el botón rojo es inocuo, que no requiere de la práctica de la moderación. Sin embargo, la llegada de las plataformas de streaming complejizó un fenómeno que comenzó con el avance de los videojuegos hogareños, se agravó con el auge de las redes sociales y culminó con los trastornos de sueño provocados por los sitios de entretenimiento "on demand", los que se erigen, al día de hoy, como el principal causante de malos episodios de descanso nocturno.

“A mi me ocurrió, dijo la psiquiatra, yo me negaba a consumir la plataforma de la que toda la gente hablaba y después a mí también me afectó, hasta que pude recomponer mi cerebro y manejarlo”.

"La sociedad, en su obsesión por la felicidad se volvió adicta a la dopamina, a una ingesta sin fondo de sensaciones de satisfacción", explicó Peronace. "Se tienen que lograr estímulos naturales, a través de alternativas, como hacer ejercicio físico, que es un liberador de neurotransmisores como activadores de un buen estado de ánimo y esto no se consigue en ninguna farmacia".

¿Cómo se manifiestan las adicciones a las redes?

La psiquiatra habló de uso, abuso y dependencia. En el último caso es una enfermedad que requiere tratamiento, cuando ya no tenés control sobre la conducta. Por ejemplo, dice la entrevistada: "cuando no podemos dejar de fumar, cuando no se puede dejar el teléfono o no se puede dormir por estar usando el dispositivo, o busco mil excusas para poder agarrar el móvil”.

La profesional también apuntó con preocupación al efecto nocivo en los más jóvenes, reclamando que es urgente diseñar un sistema de psicoeducación desde los primeros años. Llamó la atención en torno a una pregunta sobre la importancia, para los chicos que necesitan que sus publicaciones sean aprobadas por los demás con más o menos "likes". Advirtió que uno de los efectos más peligrosos es la falta de valoración del "Yo".

“A partir de esto, estamos ante un aumento dramático de los casos de suicidios de jóvenes, a partir del rol que tienen las redes sociales en esta tragedia colectiva, por eso, es imperioso que tengamos que ponernos a trabajar inmediatamente, pero como siempre tanto en prevención de suicidios como en políticas de desaliento al consumo de sustancias venimos muy retrasados”.

Rol de los padres

Sobre la posibilidades que tienen los padres en la actualidad, Geraldine Peronace insistió en poner como límite máximo para un chico el uso del celular de hasta dos horas como mucho, por lo que hay que empezar desde chiquitos. “Se ha comprobado que el uso del móvil produce sobreexitación y sobreestimulación, además está comprobado que el cerebro se termina de formar a los 25 años y un chico de 18 años que usa este tipo de aparatos más de ese tiempo quedan atontados, no se mueven y un cuerpo que no se mueve termina desarrollando un cerebro distinto, por eso vamos a ver con el tiempo que ser humano vamos a tener en el futuro”, advirtió.

“Pero además me pregunto, con cerebros super estimulados con esa dopamina que genera la adicción, qué va a pasar con esa generación, además nosotros estamos recibiendo pacientes en temprana edad con, cada vez, más casos de depresión siendo muy jóvenes". Por eso se preguntó: "si a los 9 años un chico se pasa todo el tiempo con el dispositivo, qué va a pasar a los doce porque la dependencia es cada vez es mayor y después no alcanza con nada. Con el tiempo, el problema va a ser mucho más grave que la adicción a un jueguito, por eso les pido a los padres que trabajen de padres, aunque por un tiempo la van a pasar mal, pero después el problema se puede revertir con más vida compartida como familia”, concluyó.