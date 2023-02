Adiós al papel film: llegaron los envoltorios ecológicos

Estamos acostumbrados a embolsar y guardar. Cuando se habla de alimentos, las opciones para mantener comida y resguardarla en la heladera no son muchas: meter los restos en un envase de plástico, introducirlos en bolsas de nylon con cierre, o directamente envolverlos en láminas de celofán. Todo en plástico, todo artificial.

Pero a una mujer de San Rafael, en el sur de Mendoza, esto le preocupaba en gran medida. Y así fue que un día, en Estados Unidos, Daniela Aniceto se topó con envoltorios ecológicos hechos a base de cera de abejas, y adoptó el invento para nuestro país.

Daniela Aniceto, la creadora de Vida Wraps

En diálogo con El Interactivo, por Ciudadano News, la mujer confesó que al producto, que se asemeja a repasadores o servilletas de color beige, lo conoció en un viaje: "Lo vi en un comercio, lo compré, lo usé y me encantó", asegura. "Pude ver los beneficios que tenía, porque la cera de abejas es antiséptica. Esto hace que el producto protege de la misma manera que protege al panal de las abejas: no pueden entrar gérmenes, ni tampoco quedan dentro de la bolsa", sostiene Daniela.

Ejemplos hay varios: "Si uno deja el queso en una bolsa de plástico, o en el papel film, a los 15 días ya se ve el moho. Esto no pasa si está envuelto en un "wrap" (como llama la emprendedora a su producto). Por el otro lado -prosigue Aniceto-, el wrap funciona como la cáscara de la naranja: respira desde adentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro". Esto significa que si envolvemos un trozo de torta en un wrap, esa porción no tomará los olores que también están presentes en la heladera.

"No contamina olores ni sabores", asegura Daniela. Y en cuanto a cómo o con qué está fabricado, la mujer detalla que la base es "la cera que los productores extraen del panal para sacar la miel. Esa es la cera que utilizo, y todo lo hago en mi casa. Sumado a la cera le coloco aceite vegetal, para ablandar el 'papel', y agrego un poco de colofonía, producto también vegetal, para crear la adherencia".

El producto se fabrica en el departamento de San Rafael, y a lo ya descripto se le adiciona un sello hecho con violeta de genciana (la típica coloración que se usa para manchar a los egresados de las universidades cuando se reciben), y van envueltos en una bolsa también ecológica, hecha con almidón de maíz.

Daniela Aniceto promociona su producto a través de su cuenta en Instagram (@vidawraps), en la que también figura una tienda virtual para adquirir el producto.