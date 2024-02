El presidente de CONIN celebró el compromiso solidario del Grupo Cooperativa

El presidente de la Fundación CONIN, estuvo presente en el Desayuno Real de Grupo Cooperativa. Se trata de una organización sin fines de lucro fundada por el Abel Pascual Albino en la provincia de Mendoza, Argentina, el 4 de septiembre de 1993.

Albino tomó el modelo de CONIN Chile, ideado por su fundador, Fernando Mönckeberg. Su lucha contra la desnutrición infantil hizo de Chile un país con altos estándares en salud, baja mortalidad infantil, e indicadores de desarrollo humano y social superiores a los de países con ingreso per cápita de similar cuantía.

El principal objetivo de Fundación CONIN es quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza, para luego extenderse al resto de América Latina y el mundo.

Albino no dudó en expresar gratitud frente al Desayuno Real del Grupo Cooperativa y lo que este significa para la comunidad vulnerable: "Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios, las universidades, los municipios, todos deben ser parte y me parece un ejemplo muy bueno a seguir este de que se lleva a cabo".

El médico continuó: "Hemos recuperado a 40 mil niños en 40 años de trabajo de la desnutrición infantil y esto es un ejemplo de trabajo conjunto, se trata de la responsabilidad social, que no debe ser solamente empresaria, debe ser de todos".

Sobre Abel Albino

Creador de la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN). En el año 2008 recibió un Premio Konex en la categoría Desarrollo Social.​ En 2010 recibió la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento otorgada por el Senado de la Nación Argentina por su labor contra la desnutrición infantil.