Martín Menem: "Esperemos que nuestro Gobierno dure ocho años"

El calendario vendimial está a pleno. Uno de los días más importantes de esta última semana previa a la Fiesta Nacional de la Vendimia es el Desayuno Real, en el que varias personalidades del quehacer político y social dijeron presente. Uno de ellos es Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, quien se prestó a una charla distendida dentro del evento que tiene lugar en Luján de Cuyo.

Ante los micrófonos de Grupo Cooperativa, el referente de La Libertad Avanza dialogó con Gabriel Landart, conductor de Metaverso. Allí, Menem dijo haber hecho "un esfuerzo enorme para estar presente". Si bien ha visitado Mendoza en varias ocasiones, nunca lo había hecho en Vendimia. Y automáticamente comenzó la charla, apuntada en un principio al comienzo de las sesiones del Congreso, que tendrá lugar este viernes a las 21. "Es algo distinto, y le daremos comienzo al período de sesiones ordinarias. Yo soy un soldado del presidente, representando a un pueblo que entendió que desde el 10 de diciembre la presidencia le pertenece a La Libertad Avanza".

A continuación surgió el tema del tenso momento que vivió el país con Chubut. "El fallo de la Justicia es competencia de la corte, aunque no se llevó adelante como se debía. Tendría que haber intervenido la Corte desde un primer momento, y hay que entender que no fue una derrota o triunfo de alguien: el juez pidió tratar de acomodar esto, y lo entendemos como una medida salomónica. Confío en que lo termine definiendo la Corte, como corresponde".

En lo que respecta al tratamiento de la Ley Ómnibus, Menem expresó que "es difícil llevar adelante una ley de esas características. Tuvimos una votación en la que 140 diputados nos acompañaron, pero cuando aparecen intereses o privilegios queda demostrado que algunos legisladores necesitan darse cuenta de que hay un cambio de época y de era, y que la política tiene que acompañar".

"El Congreso está compuesto por 256 diputados más el presidente. Tantas personas con tantas ideas distintas demuestra que algunos tienen una vehemencia uperior al resto. Y he solicitado que no trabajemos más allá de las doce de la noche, porque tantas horas de sesión hace que se llegue a otros resultados. Pedimos entendimiento, para que todo vaya mejor", dijo Menem.

Los tuits de Milei fueron también tema de conversación. El periodista Gabriel Landart hizo mención a algo que marcó tendencia en las redes sociales: los tuits y retuits del presidente Javier Milei. "Hay que tener cuidado con los tuits falsos", se apresuró a decir Menem. Pero Landart hizo mención a uno en particular, donde se le colocaban rasgos de síndrome de Down al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. "No vi el tuit, no puedo opinar, pero hay recortes que ponen al presidente en esa situación, algo que no es así", aclaró Martín Menem.

El discurso de Milei

Previo al inicio de las Sesiones Ordinarias del Congreso, Menem espera "un discurso del presidente donde va a explicar el país que recibió. Todos sabemos que Unión por la Patria, o Frente de Todos, rifaron la Argentina para una candidatura que era imposible. Y esas son las consecuencias que vamos a sufrir todos durante los próximos meses. La inflación opera con rezago, pero el presidente está convencido de ir hacia el déficit cero. El mensaje tiene que ver con terminar con los desastres de la historia argentina", dijo el presidente de la Cámara.

La voluntad de diálogo y mejoramiento de rumbo, al decir del funcionario, siempre van a estar abiertos en LLA. "Hay convicción de mantener este rumbo, y ahí estaremos los legisladores para apoyar al presidente mientras dure nuestro gobierno, que esperamos que sean ocho años", culminó Martín Menem.