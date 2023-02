Emilia Rocío Silva: “Quiero transmitir lo que necesita la gente”

Vendimia de la democracia fue el nombre de la fiesta departamental de Luján de Cuyo, en la que Emilia Rocío Silva, de 24 años y representante de Carrodilla, se consagró como la reina de ese departamento.

“Fue una fiesta hermosa, en homenaje a los 40 años de la democracia, un espectáculo increíble en el que los artistas se lucieron. A la hora de la coronación no me esperaba lo que pasó. Conté hasta los tres votos y después perdí la cuenta, estaba perdida, mi cabeza estaba en otro lado, fue muy emocionante”, confesó la soberana a Metaverso, de Ciudadano News.

Emilia está cumpliendo un sueño de chica, aunque reveló que decidió esperar unos años antes de postularse para la corona. “Primero quería hacer mi carrera, tener más experiencia; me recibí de profesora de educación primaria y quería lograr un poco más de profesión para poder estar bien capacitada”, relata.

Sin embargo, fue su familia la que le dio impulso para dar el gran paso: “Somos cuatro hermanas y mi papá siempre decía ‘¿cómo una no se va a presentar como reina?’. Y mi hermana más grande me intimó: este año te presentás o te presentás’. Tuve mucho apoyo de mi familia”.

Para Emilia, Vendimia “es trabajo, futuro, es la presencia del rol de las personas en la vitivinicultura. Es también nuestra cultura, tradición, nuestra historia y la identidad propia de Mendoza. La Vendimia no sería en otro lugar que no sea en Mendoza”.

En base a esta definición, la soberana de la Tierra del Malbec considera que representar a Luján de Cuyo es una responsabilidad muy grande: “Pasás a ser alguien muy importante representando a todo Luján. Nací y vivo ahí y espero ser la mejor representante o hacer todo lo posible para estar con la gente y poder trasmitir lo que necesitan y quieren, porque no es sólo el período de Vendimia sino durante todo el año el trabajo”.

Como Emilia es docente y trabaja en dos escuelas con doble turno, decidió vincular su profesión con su proyecto social, que está asociado a la educación de los niños tanto en el nivel inicial como en el primario. Al respecto explicó: “He visto en los colegios que es muy poca la importancia que se da a la vitivinicultura.

Entonces, mi proyecto está ligado a dar charlas y capacitaciones en las instituciones durante todo el año para que los chicos conozcan la historia, la cultura de Vendimia e integrar la temática con diferentes áreas, como matemática y lengua”.

Además, comentó que por las redes sociales recibe muchos mensajes de gente que necesita ayuda: “Estoy en contacto con ellos también. Quiero sentir que ellos estén acompañados porque es mutuo el vínculo que hay que generar”.

Siguiendo esa línea, Emilia confesó que le gustaría que la recuerden “por estar con la gente, por ser un vínculo estrecho con ellos. Me gusta ser simpática, estar con ellos, saludarlos, preguntar cómo están, qué necesitan y hacer lo posible por ellos. Me encantaría que me recuerden por la solidaridad y el carisma”.

Por último, la soberana de Luján de Cuyo habló también de la mujer que está detrás de la corona, y la describió como “una joven tranquila que hace natación, sale a correr y disfruta estar con la familia o salir a tomar un mate o un licuado”.

Entrevista: Gabriel Landart y Rebeca Miranda.