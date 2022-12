El Instituto SETI (“Search for Extraterrestrial Intelligence”) que comenzó siendo un pequeño programa de la NASA -ahora cuenta con más de 100 científicos- junto con Investigadores de la Universidad de Saint Andrews, hicieron un llamado de alerta para toda la humanidad. Aseguran que no podemos permitirnos el lujo de estar mal preparados para mantener una comunicación con alienígenas.

Video | Preparan un diccionario para comunicarnos con aliens: te lo contamos en 60 segundos

Para los expertos es fundamental trabajar en temas como el “desciframiento de mensajes” o el análisis de datos, de manera que se cuente con “protocolos reguladores, legislación espacial y estrategias de impacto social”.

En el sitio oficial SETI, los internautas son recibidos con una pregunta que invita a la reflexión: “¿Qué hará la humanidad cuando descubramos que no estamos solos en el Cosmos?”.

SETI planificará el protocolo y trato para que la humanidad pueda responder responsablemente ante vida extraterrestre.

La organización explica sus planes recordando a E.T., el extraterrestre de la recordada película: “¿Recibiremos alguna vez un mensaje de E.T.? No lo sabemos”, preguntan desde SETI.

Según declaraciones de un vocero de la organización, John Elliot, investigador y coordinador del Centro de Posdetección del colectivo Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre del instituto: “La ciencia ficción está plagada de exploraciones sobre el impacto en la sociedad humana, tras el descubrimiento e incluso el encuentro con vida o inteligencia en otros lugares, pero no existe claridad sobre qué podríamos hacer los humanos, en caso de que ese contacto se dé”.

“Tenemos que ir más allá de pensar en el impacto sobre la humanidad. Necesitamos coordinar nuestro conocimiento no solo para evaluar las pruebas, sino también para considerar la respuesta social humana, a medida que avanza nuestra comprensión y se comunica lo que sabemos y lo que no sabemos. Y el momento de hacerlo es ahora”, remarcó Elliot en declaraciones mediáticas.

Los expertos aseguran que no podemos permitirnos el lujo de estar mal preparados para un acontecimiento que podría hacerse realidad en cualquier momento, es decir que como raza humana, no podemos gestionar mal esa eventual comunicación con aliens.

El descubrimiento de vida microbiana en otros planetas abre la pregunta a la existencia de vida inteligente y eso sería desconcertante para todos, si no se realizan planes a tiempo.