¿Qué es una billetera virtual y cómo funciona?

Una billetera virtual es una aplicación móvil que permite realizar múltiples operaciones financieras, aunque no tengas cuenta en un banco. Asimismo, permite operar desde el celular o cualquier otro dispositivo, desde cualquier lugar y sin hacer filas.

José Codoni, titular de Ohana, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y contó cuáles son los beneficios de la billetera virtual. “Es lo mismo virtual que digital. Básicamente, una billetera virtual es una aplicación para personas humanas que pueden operar con servicios financieros desde la app. Esto a priori nace como alternativa a las finanzas tradicionales, para facilitar el acceso y la gestión de las mismas. Se trata de una aplicación para gestionar tus servicios financieros".

“Mercado Pago abrió una puerta grande, fueron los primeros, se encargaron de hacer conocido este concepto y modalidad. A partir de ahí, lógicamente se generaron nuevas oportunidades. Creo que Mercado Pago ha hecho bien muchas cosas, pero quedan espacios por cubrir y mercado por abordar. Siempre que haya competencia es un espacio para desarrollar", explicó el presidente de Ohana, una billetera digital de origen mendocina.

-Es un tema de confianza el tener en el celular la aplicación.

-Sí, es un hábito incluso el hecho de poder manejar la plata de manera digital. Muchos están acostumbrados al dinero en efectivo, les gusta más el papel. Creo que esta modalidad facilita y en términos de seguridad también. La tecnología está para acompañar, es un cambio y tenemos que darle el blindaje adecuado para no tener fraudes.

-De todos modos, es importante entender que hay alfabetización digital, educación financiera que se pone a disposición para lograr la implementación exitosa. No es solamente lanzar una tecnología al mercado, son muchas las cosas que acompañan.

-Ohana es una empresa mendocina que está operativa en todo el país, en vías de explorar otros países próximamente. Nace como un proyecto con la intención de sumar la tecnología y ponerla a disposición, pero por otro lado la generación del impacto y el compromiso con el contexto para que no sea un fetiche para usuarios pioneros, sino que sean soluciones que no dejen a nadie afuera. El objetivo es doble, desarrollar un producto fácil, simple y seguro. Y por otro lado, acompañar con educación, contenidos, seguridad y factores que hacen a la implementación.

-¿Qué se necesita para ser usuario?

-Depende del dispositivo que se maneje, si es Android o IOS se va a descargar una u otra versión. Desde Play Store se puede descartar en forma gratuita, se crea la cuenta con datos básicos de la persona que para nosotros son fundamentales para el proceso de regulación. Abrimos la cuenta y puede estar operativa la persona. No es más que eso, no lleva más de 5 minutos y no tiene ni costo de apertura ni mantenimiento.

-¿Cómo hacemos los usuarios de aplicaciones de billeteras virtuales para no caer en falsas aplicaciones que roban datos? Otro problema es el de los comerciantes que son estafados con falsos comprobantes de pago.

-Hay muchas estafas y fraudes. Lo que pasa es que hay desconocimiento de la tecnología, donde el usuario queda expuesto. Es pronto para decir que va a ser así siempre, pero conlleva responsabilidad por parte de las entidades, como Ohana y las otras que llevan adelante la prestación de este servicio financiero, de poder educar y enseñarle al usuario para que no caiga en estas trampas.

-Muchas veces con otras aplicaciones, como Mercado Pago donde la persona tiene problemas con su dinero, porque quizá no se acreditó una transferencia o no puede visualizar el saldo y acuden a redes sociales para llegar al departamento de comunicación. Entonces, por ejemplo, dejan un comentario en Instagram. Ahí automáticamente esa persona queda expuesta de que está teniendo un problema con su cuenta en una red social. Las personas que realizan fraude van buscando a esta gente que tiene un problema con su cuenta y le escriben por privado, haciéndose pasar por la entidad y pidiendo sus datos personales para resolver el problema. La persona confía y les quitan el fondeo de las cuentas o son estafados.

-El usuario genera bronca contra la entidad, pero en realidad no tiene responsabilidad en el fraude, pero sí en educar al usuario y evitar estas cosas. Porque mientras más podamos contar estos casos, educar por los canales que debe ponerse en contacto, de qué debe resguardarse, eso ayuda al contexto para que el fraude disminuya.