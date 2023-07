Los 5 trucos de Google para limpiar tu cuenta de Gmail y recuperar espacio

El servicio de correo electrónico se ha convertido en un imprescindible para la gran mayoría de la población y esto se debe a la velocidad con la que se pueden enviar comunicaciones y a la cantidad de prestaciones que ofrecen estas tecnologías.

Gmail es un servicio de correo electrónico gratuito y multidispositivo que le pertenece al gigante tecnológico Google. Con este servicio, podés enviar y recibir mensajes, adjuntar archivos, organizar la información en carpetas, filtrar el spam, configurar respuestas automáticas y mucho más.

Además, al crear una cuenta de Gmail, podés acceder a otros servicios de Google, como Google Drive, Google Meet, Google Calendar y Google Documentos. Gracias a todo esto es el servicio de correo electrónico más usado del mundo, con más de 1.500 millones de usuarios registrados.

Sin embargo, más allá de que el servicio es gratuito, tiene un límite de espacio para guardar documentación y una vez que se supera, se vuelve necesario pagar para poder accediendo a la información personal guardada en ese sitio.

Gmail aquí hay 5 consejos para que logres tener más lugar

La empresa que ofrece 15 GB gratuitos de base para cada usuario y si bien esta cantidad puede parecer suficiente, pero en algunos casos se puede llenar rápidamente por compartir archivos desde Google Drive con otras personas.

Si no querés pagar un plan para tener más gigas, y ya llegaste al límite de los 15 GB, es hora de que hagas un poco de limpieza en tu cuenta de Gmail. Hay algunas funciones que te pueden ayudar a reducir el espacio ocupado por ciertos mails o documentos que ya no te sirvan, aunque no aumenten la capacidad de almacenamiento.

Estos son los consejos que te da Google para liberar tu cuenta de Gmail: