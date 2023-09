La Inteligencia Artificial desafía al arte y a su concepto de autoría

La Inteligencia Artificial (IA) ha irrumpido en el campo del arte, generando imágenes, música y textos que cuestionan el papel del creador humano y sus derechos de autor. ¿Quién es el verdadero artista detrás de una obra hecha con IA? ¿Qué significa para el arte la existencia de esta tecnología? Estas son algunas de las preguntas que plantea este fenómeno.

Un caso reciente que ilustra este debate es el de Jason Allen, un artista estadounidense que ganó un premio en Colorado por una imagen creada con la plataforma de IA Midjourney. Allen fue acusado de plagio y de robar el trabajo de otros, ya que la imagen se generó a partir de miles de piezas recopiladas en internet por la plataforma.

Midjourney es una de las muchas herramientas de IA que permiten generar imágenes a partir de un modelo digital, mediante una técnica llamada impresión 3D. Por 10 dólares al mes, se pueden obtener hasta 200 imágenes como la que usó Allen para ganar el concurso.

Sin embargo, la Oficina de Derechos de Autor de EEUU rechazó registrar la obra de Allen, argumentando que no era de “autoría humana”. Esta decisión se basa en un fallo judicial reciente, que negó los derechos de autor a las obras creadas por IA. No obstante, aún no hay una legislación clara al respecto.

Los artistas que usan la IA en su trabajo se enfrentan a este vacío legal y a las críticas de sus colegas, que consideran que estas obras no son originales ni creativas. Algunos artistas defienden que la IA es solo un medio o una herramienta, como lo fueron en su momento la cámara o el lápiz.

Otros artistas ven en la IA una oportunidad para explorar nuevas formas de expresión y comunicación, y para reflexionar sobre el significado del arte y la identidad humana. La Inteligencia Artificial plantea un desafío existencial al arte, ya que nos hace cuestionar qué nos diferencia de los animales y de las máquinas.