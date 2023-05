Fallas en Instagram y Facebook, los usuarios estallaron en Twitter

¿Ya reiniciaron el módem, prendieron y apagaron el celular y fue en vano? Se debe a que usuarios de todo el mundo reportaron fallas en el servicio de Instagram y Facebook, no problemas con la conexión de internet. Estalló Twitter ante la masiva caída.

La empresa tecnológica Meta experimentó fallas a nivel global en sus principales redes sociales, Instagram y Facebook. Es importante mencionar que la empresa liderada por Mark Zuckerberg había estado funcionando sin problemas durante varios meses.

Los usuarios informaron en Twitter que en Instagram no se pueden ver las historias populares ni las publicaciones tradicionales. Solo se muestra el último contenido cargado, pero no se puede desplazar entre los Reels.

No se informó de forma oficial, pero la aplicación sufrió fallas desde cerca de las 20 de este domingo, por lo que aunque los usuarios quieran renovar con F5, no hay forma, la herramienta no cargaba la información.

De forma gradual el servicio se ha ido restableciendo.

Repercusiones en Twitter