Inmersos en la era de la Inteligencia Artificial, un equipo de científicos daneses de la Universidad Técnica de Dinamarca ha ideado Life2Vec, una calculadora basada en IA que pretende anticipar el día de nuestro adiós. Esta innovadora herramienta, con una precisión del 78%, se destaca por su enfoque ChatGPT, desafiando los modelos convencionales de calculadoras de muerte.

Según el reciente estudio Using sequences of life-events to predict human lives, publicado en Nature Computational Science, Life2Vec es una Inteligencia Artificial emerge como un predictor confiable de longevidad. La mente maestra detrás de este avance, Sune Lehmann, revela que aprovecha la tecnología de ChatGPT para analizar las vidas humanas desentrañando eventos cruciales en la travesía de cada individuo.

Para realizar sus predicciones, Life2Vec se sumerge en una vasta base de datos, gestionada por Statistics Denmark, abarcando la vida de más de 6 millones de personas. Este bot de Inteligencia Artificial interpreta categorías como salud, educación, ocupación, ingresos y más, transformándolas en códigos representativos de eventos vitales. A través de un algoritmo de aprendizaje profundo, busca patrones pasados para prever eventos futuros.

Fuente: Pexels / Pixabay

Más allá de la fecha de expiración, Life2Vec ofrece percepciones sobre la personalidad y las circunstancias vitales. Rompiendo con la norma, no se aferra a datos numéricos directos, sino que adapta la información según las singularidades de cada individuo examinado. Es una Inteligencia Artificial que en todo momento avisa que está dando datos de forma lúdica.

Fuente: Pexels / Rahul Pandit

Si bien la calculadora de IA se anuncia como un predictor de muerte, su enfoque va más allá. La plataforma invita al usuario a realizar un cuestionario, donde datos como edad, peso, altura, consumo diario de calorías y nivel de ejercicio son cruciales. Los algoritmos, luego, comparan esta información con amplias estadísticas de salud e investigaciones médicas, ofreciendo un estimado de la esperanza de vida.

Life2Vec es una Inteligencia Artificial que brinda asesoramiento personalizado. Después de analizar los datos, el usuario recibe información y consejos adaptados a su perfil único. Desde sugerencias sobre hábitos de vida hasta pautas para prolongar su existencia.