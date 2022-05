Elon Musk dejó en suspenso la compra de Twitter y se desplomaron las acciones

Elon Musk suspendió temporalmente su acuerdo de 44.000 millones de dólares por Twitter Inc. Ocurrió este viernes, mientras espera datos sobre la proporción de sus cuentas falsas, lo que hizo que las acciones de la plataforma de redes sociales se desplomaran.

Las acciones de Twitter cayeron un 17,7% a 37,10 dólares en las operaciones previas a la comercialización, su nivel más bajo desde que Musk reveló su participación en la empresa a principios de abril y posteriormente hizo una oferta "mejor y definitiva" para tomarla en privado por 54,20 dólares por acción.

Mientras tanto, las acciones de Tesla, frente a las cuales Musk obtuvo $ 6,25 mil millones en fondos para la adquisición, subieron alrededor de un 5%.

"El acuerdo de Twitter está temporalmente en suspenso a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas de spam/falsas representan menos del 5% de los usuarios", dijo Musk a sus más de 92 millones de seguidores en la red social del pajarito.

El trasfondo

La probabilidad implícita de que el trato se cierre al precio acordado cayó por debajo del 50% por primera vez el martes, cuando las acciones de Twitter cayeron por debajo de los 46,75 dólares.

Musk, el hombre más rico del mundo y autoproclamado absolutista de la libertad de expresión, había dicho que una de sus prioridades sería eliminar los "bots de spam" de la plataforma.

Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los representantes de Musk o su compañía Tesla Inc (TSLA.O) no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

En sus críticas a la política de moderación de Twitter, Musk ha dicho que quiere que el algoritmo de Twitter priorice que los tuits sean públicos y que estaba en contra de que las corporaciones de anuncios tengan demasiado poder en el servicio.

La compañía de redes sociales había dicho que enfrentaba varios riesgos hasta que se cerrara el acuerdo con Musk, incluido si los anunciantes continuarían gastando en Twitter en medio de una "incertidumbre potencial con respecto a los planes y la estrategia futuros".

Musk tendrá que pagar una tarifa de terminación de mil millones si se retira del trato.

Con información de Reuters.